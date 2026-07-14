Joyvio activa nuevo arbitraje en el CAM contra Isidoro Quiroga y elige a uno de los tres árbitros

A principios de julio, Joyvio, matriz de la salmonera Australis, acudió nuevamente al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) para iniciar una nueva ofensiva legal contra Isidoro Quiroga.

Esta acción se produce luego de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anulara el fallo arbitral que obligaba al empresario chileno a pagar una millonaria indemnización al conglomerado chino.

El equipo legal de Joyvio es coordinado por los abogados Alberto Eguiguren, Gabriel Zaliasnik y Jorge Bofill. El juicio arbitral lo dirigió Sebastián Oddó, pero con el objetivo de fortalecer la estrategia de la compañía se sumó Cristián Conejero, socio del estudio Cuatrecasas, al equipo litigante.

En el anterior juicio arbitral, las partes designaron uno de los tres árbitros cada una y el tercero lo nominó el CAM.

El CAM Santiago acogió a tramitación esta solicitud de nuevo arbitraje y la defensa de la gigante china propuso como coárbitro a la juez árbitro Sabina Sacco. La abogada estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con amplia experiencia en arbitrajes de inversiones. Sacco pasó por la oficina White & Case, lugar en el que hizo una maestría en derecho en Harvard.

Según personas ligadas al caso, el CAM Santiago dio traslado a la defensa de Quiroga -liderada por Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro & Cía.- fijando como plazo el 3 de agosto para la presentación de su coárbitro.

Los abogados de Joyvio afirman que la sentencia de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sólo anuló la sentencia, pero no el proceso arbitral y por ello buscan que se designe un nuevo tribunal arbitral.

La Corte de Apelaciones de Santiago comunicó el 24 de junio su decisión. En un fallo dividido, igual que el laudo arbitral, los jueces dieron ahora la razón a Isidoro Quiroga: los ministros Guillermo de la Barra y la abogada integrante Catalina Infante determinaron la anulación del fallo arbitral, con el voto disidente del ministro Fernando Valderrama.

En su razonamiento, los jueces de mayoría concedieron uno de los reclamos de Quiroga para invalidar el fallo anterior: que el tribunal arbitral había acogido una acción distinta de la interpuesta por Joyvio. “La sentencia arbitral no es congruente con la descripción del caso que las partes hicieron y, consecuentemente, se configura la causal de nulidad”, determinó la Corte de Apelaciones.

El primer arbitraje

El grupo Joyvio había activado el arbitraje en enero de 2023. Al tribunal arbitral solicitó la restitución de casi US$ 900 millones por la compraventa de la salmonera vendida en 2019 o, en su defecto, el pago de compensaciones por US$ 620 millones. Su reclamo principal fue que Quiroga y sus ejecutivos ocultaron información de sobreproducción de la compañía, inflando artificialmente el valor de la empresa.

El tribunal arbitral, formado al alero del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, dictó su fallo a mediados de 2025.

Integrado por los abogados Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes, con el voto de los dos primeros, no acogió ninguna de las peticiones de Joyvio, pero condenó a Quiroga a pagar a los demandados US$ 217 millones, más intereses, lo que completaba un monto de casi US$ 300 millones.

Ello porque concluyó que el valor de la empresa debió haber sido de US$ 692 millones y no US$ 920 millones, considerando la capacidad productiva efectiva de la empresa. Por ello, aprobó un ajuste de precio.