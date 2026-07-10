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    Matriz de Sartor lanza ofensiva para revertir resolución de quiebra por millonaria deuda con BCI Corredor de Bolsa

    La matriz de Grupo Sartor presentó un recurso para revertir su liquidación forzosa solicitada por BCI por una deuda de $5.724 millones. Su defensa alega la incompetencia del tribunal civil debido a una cláusula arbitral, la nulidad de la obligación y el rechazo injustificado a reorganizarse.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Un escrito de 12 páginas presentado al 13º Juzgado Civil contiene los argumentos con los que la matriz de Grupo Sartor, vinculada al empresario Pedro Pablo Larraín busca revertir la resolución que declaró su liquidación forzosa. Esto luego que el 10 de enero este año, BCI Corredor de Bolsa solicitara la quiebra de la sociedad por el no pago de una deuda que asciende a $5.724 millones.

    El escrito debe ser resuelto en las próximas semanas por la Corte de Apelaciones de Santiago.

    En su presentación, Asesorías e Inversiones Sartor, representada por los abogados Luis Felipe Castañeda y Guissele Silva, se defendió alegando la incompetencia absoluta del tribunal civil que conoció el asunto en primera instancia.

    “El tribunal de primera instancia al decretar la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor, omitió pronunciarse directamente en torno a la solicitud subsidiaria incoada por esta parte de acogerse a un Procedimiento Concursal de Reorganización, y posteriormente, en forma injustificada, rechazó dicha solicitud”, sostuvo.

    La defensa argumentó que el contrato suscrito entre las partes contenía una cláusula arbitral obligatoria, la cual fue vulnerada por la demandante.

    Según el escrito al que tuvo acceso Pulso, la mencionada cláusula establecía expresamente que cualquier conflicto o dificultad relacionada con la interpretación o terminación del acuerdo debía ser resuelta por un árbitro arbitrador y no por un tribunal civil.

    Por otro lado, la empresa demandada en su presentación alegó la excepción de nulidad de la obligación, argumentando que el título ejecutivo que fundamenta la solicitud de liquidación carece de causa o derechamente no existe.

    La matriz de grupo Sartor explicó que el título consiste en una liquidación bursátil generada tras el término unilateral del contrato por parte de la demandante. Además, subraya que no existió consentimiento de la parte afectada respecto a esta liquidación, la cual se llevó a cabo sin intervención de un tribunal competente y sin el conocimiento ni participación del deudor.

    Al mismo tiempo, en su escrtito, la sociedad se defendió señalando que las cuotas cuyo precio la demandante pretende cobrar o liquidar se encuentran actualmente retenidas en el propio patrimonio de esta última. También argumentó que, al decretarse la liquidación bajo estos términos, se genera un enriquecimiento sin causa a favor de la solicitante, puesto que la demandada ya no detenta dichas cuotas como activos propios.

    Quiebra

    El pasado 11 de junio para evitar la quiebra, la matriz del Grupo Sartor, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., solicitó inicialmente una reorganización judicial para intentar renegociar pasivos cercanos a los $28.195 millones enestrado.com. Sin embargo, tras disputas con su principal acreedor (BCI Corredor de Bolsa), el 13º Juzgado Civil de Santiago declaró la liquidación forzosa de la compañía, ordenando la incautación de sus bienes.

    En su presentación, Sartor identificó a sus tres principales acreedores, detallando los montos adeudados a cada uno. La mayor deuda corresponde a BCI Corredor de Bolsa, con un saldo de $5.694 millones, seguido por Vector Capital Corredores de Bolsa, a quien la empresa adeuda $3.256 millones En tercer lugar, se encuentra el Fondo de Inversión Privado Sartor Deuda Privada, con un crédito de $2.616 millones.

    La sociedad indicó que estos acreedores mantienen relaciones comerciales vigentes con la empresa y que su estructura financiera permite llevar adelante un proceso de reorganización judicial en caso de que la solicitud de liquidación no sea rechazada. Asesorías e Inversiones Sartor es la controladora de la AGF que fue intervenida en diciembre por la Comisión para el Mercado Financiero, la que ordenó su liquidación.

    Más sobre:EmpresasSartor

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