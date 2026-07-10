SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

    Mientras la junta de accionistas de Cencosud aprobó la creación del programa, tal como había ocurrido en 2025, la aerolínea convocó a los tenedores de las acciones para votar la recompra de hasta el 5% del capital. El próximo 23 de julio los accionistas de Enel Américas votarán la creación de su propio programa.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Latam

    Las valorizaciones de sus acciones, al parecer, no están dejando satisfechas a las administraciones de Cencosud y Latam Airlines. Ambas compañías anunciaron o aprobaron la adquisición de acciones de propia emisión, repitiendo lo realizado en 2025.

    A estas decisiones se suma la votación de la junta del próximo 23 de julio de Enel Americas, que también propuso la recompra de acciones por hasta el 5%. En septiembre del 2025 la empresa adquirió el 4% de sus títulos, en unos US$ 467 millones.

    En el caso de Cencosud, este jueves la junta de accionistas aprobó un nuevo proceso de recompra de acciones por hasta un 5% de las acciones.

    De acuerdo a lo que se dijo en su momento, el plan “se enmarca en un contexto de subvaloración bursátil, junto con una visión positiva del mercado respecto de su potencial de valorización”.

    A fines de junio de 2025, Cencosud cerró un proceso de recompra por hasta 42.088.051 títulos, representativos de aproximadamente un 1,5% del total de las acciones de aquel momento y a un precio de $3.200 por papel.

    Por su parte, Latam Airlines comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la citación a junta extraordinaria de accionistas para votar un programa de recompra de acciones, el que no podrá superar el 5% del capital emitido.

    Según la compañía, en la junta se definirá el monto o porcentaje máximo a adquirir, el objetivo y la duración del programa, así como la fijación del precio mínimo y máximo a pagar por las acciones respectivas, o bien delegar en el directorio la facultad para fijar dicho precio.

    También en este caso, durante 2025 Latam concretó dos programas de recompra de acciones, representativas del 5% de los títulos de la firma. En el proceso desembolsó US$585 millones.

    La aerolínea registró a marzo de este año una de las mayores cajas entre las compañías del Ipsa. A esa fecha, Copec tenía efectivo y equivalente al efectivo por US$2.407 millones, seguido por Latam con US$2.068 millones, Bicecorp con US$1.805 millones, y Enel Américas con US$1.574 millones. Por su parte, la caja de Cencosud llegaba a US$476,8 millones

    “Las recompras de acciones son un mecanismo muy utilizado en mercados desarrollados, particularmente en Estados Unidos, como forma de distribuir capital y señalar al mercado que las acciones transan con valorizaciones que las convierten en un buen negocio”, señala Rodrigo Godoy, gerente de Research de Renta Variable de Credicorp Capital.

    En esa línea, comenta que empresas cuyas acciones transan con descuentos y poseen un buen nivel de caja o acceso a líneas de financiamiento baratas y que no estén en procesos intensivos de capex, “debieran ser aquellas que puedan optar por ese tipo de acciones corporativas en el futuro”, aunque también admite que “en algunos casos podrían señalar falta de oportunidades de crecimiento. Si la economía se reactiva y salen a la luz iniciativas proinversión, entonces podría no ser la mejor fuente de utilización de los excedentes de caja, salvo que estos superen los umbrales que hagan eficiente el uso del capital”.

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, plantea que es necesario “tener presente que ambas empresas son fuertes generadoras de flujos de caja y actualmente están financiando proyectos de inversión importante. Por lo tanto, la recompra es con cargo a excedentes de flujo de caja. Por otro lado, ambas administraciones están dando una clara señal al mercado y es que las acciones están a un precio relativamente bajo, por lo tanto, es un ‘buen negocio’ comprar barato".

    Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, indica que a lo que apuntan ambas administraciones “es a una valorización de la compañía. Les resulta más rentable y atractivo la compra de papeles de propia emisión que invertir los recursos en un destino alternativo”.

    Además, manifiesta que “Latam está premiando a los accionistas. El anuncio implica la recompra de entre 28 y 29 mil millones de acciones, las que probablemente serán posteriormente rebajadas del capital accionario, y ello incrementa la utilidad por acción”.

    En esa línea, Araya sostiene que posrecompra hay dos opciones: vender más caro y hacer una utilidad para la empresa, o bien, hacer una cancelación de acciones, que implica reducir las acciones en circulación, lo que beneficia a los accionistas.

    “Esto último, porque si pensamos que la base accionaria se reduce en 5%, la utilidad de la compañía se distribuye posteriormente en una base menor de acciones, por lo tanto, se produce una mejora en la Utilidad por Acción (UPA)”, explica.

    En abril de este año, Concha y Toro concretó el proceso para la adquisición de 29.310.000 acciones de propia emisión, equivalentes al 3,93% de la propiedad de la compañía, en el marco del programa anunciado a mediados de marzo.

    Más sobre:MercadoAccionesCompra de Acciones de Propia EmisiónLatamEnel AméricasCencosudConcha y Toro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Internas FA: listas de Martínez y Yeomans alargan espera y se inscribirán este fin de semana

    Pelea de alcaldes por exención de contribuciones se traduce en indicaciones: senadores ingresan normas de focalización

    “Son valiosos sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo amplio”: el inesperado gesto de republicanos con Paulina Núñez

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Lo más leído

    1.
    Megarreforma: Hacienda concreta cambios al crédito al empleo y su costo en 2027 cae en más de 90% con respecto al proyecto original

    Megarreforma: Hacienda concreta cambios al crédito al empleo y su costo en 2027 cae en más de 90% con respecto al proyecto original

    2.
    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    3.
    Joseph Ramos: “Todas las evaluaciones dicen que la franquicia tributaria no está funcionando”

    Joseph Ramos: “Todas las evaluaciones dicen que la franquicia tributaria no está funcionando”

    4.
    Mantienen multa ambiental de $1.000 millones contra Embotelladora EMSA, la matriz de las bebidas Piri

    Mantienen multa ambiental de $1.000 millones contra Embotelladora EMSA, la matriz de las bebidas Piri

    5.
    Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal

    Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades
    Chile

    Por haber votado a su favor en la acusación constitucional: ministro Matus tiene a Calisto en su registro de inhabilidades

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Internas FA: listas de Martínez y Yeomans alargan espera y se inscribirán este fin de semana

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones
    Negocios

    Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

    Mantienen multa ambiental de $1.000 millones contra Embotelladora EMSA, la matriz de las bebidas Piri

    SK hynix debuta en Wall Street con la mayor salida a bolsa de una firma extranjera en la historia de EE.UU.

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev
    El Deportivo

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    A cuatro días de la eliminación del Mundial: el nuevo DT de Portugal le da una potente advertencia a Cristiano Ronaldo

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”
    Cultura y entretención

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán
    Mundo

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa