Bajas valorizaciones y pocas oportunidades de crecimiento: las razones detrás de los programas de recompra de acciones

Las valorizaciones de sus acciones, al parecer, no están dejando satisfechas a las administraciones de Cencosud y Latam Airlines. Ambas compañías anunciaron o aprobaron la adquisición de acciones de propia emisión, repitiendo lo realizado en 2025.

A estas decisiones se suma la votación de la junta del próximo 23 de julio de Enel Americas, que también propuso la recompra de acciones por hasta el 5%. En septiembre del 2025 la empresa adquirió el 4% de sus títulos, en unos US$ 467 millones.

En el caso de Cencosud, este jueves la junta de accionistas aprobó un nuevo proceso de recompra de acciones por hasta un 5% de las acciones.

De acuerdo a lo que se dijo en su momento, el plan “se enmarca en un contexto de subvaloración bursátil, junto con una visión positiva del mercado respecto de su potencial de valorización”.

A fines de junio de 2025, Cencosud cerró un proceso de recompra por hasta 42.088.051 títulos, representativos de aproximadamente un 1,5% del total de las acciones de aquel momento y a un precio de $3.200 por papel.

Por su parte, Latam Airlines comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la citación a junta extraordinaria de accionistas para votar un programa de recompra de acciones, el que no podrá superar el 5% del capital emitido.

Según la compañía, en la junta se definirá el monto o porcentaje máximo a adquirir, el objetivo y la duración del programa, así como la fijación del precio mínimo y máximo a pagar por las acciones respectivas, o bien delegar en el directorio la facultad para fijar dicho precio.

También en este caso, durante 2025 Latam concretó dos programas de recompra de acciones, representativas del 5% de los títulos de la firma. En el proceso desembolsó US$585 millones.

La aerolínea registró a marzo de este año una de las mayores cajas entre las compañías del Ipsa. A esa fecha, Copec tenía efectivo y equivalente al efectivo por US$2.407 millones, seguido por Latam con US$2.068 millones, Bicecorp con US$1.805 millones, y Enel Américas con US$1.574 millones. Por su parte, la caja de Cencosud llegaba a US$476,8 millones

“Las recompras de acciones son un mecanismo muy utilizado en mercados desarrollados, particularmente en Estados Unidos, como forma de distribuir capital y señalar al mercado que las acciones transan con valorizaciones que las convierten en un buen negocio”, señala Rodrigo Godoy, gerente de Research de Renta Variable de Credicorp Capital.

En esa línea, comenta que empresas cuyas acciones transan con descuentos y poseen un buen nivel de caja o acceso a líneas de financiamiento baratas y que no estén en procesos intensivos de capex, “debieran ser aquellas que puedan optar por ese tipo de acciones corporativas en el futuro”, aunque también admite que “en algunos casos podrían señalar falta de oportunidades de crecimiento. Si la economía se reactiva y salen a la luz iniciativas proinversión, entonces podría no ser la mejor fuente de utilización de los excedentes de caja, salvo que estos superen los umbrales que hagan eficiente el uso del capital”.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, plantea que es necesario “tener presente que ambas empresas son fuertes generadoras de flujos de caja y actualmente están financiando proyectos de inversión importante. Por lo tanto, la recompra es con cargo a excedentes de flujo de caja. Por otro lado, ambas administraciones están dando una clara señal al mercado y es que las acciones están a un precio relativamente bajo, por lo tanto, es un ‘buen negocio’ comprar barato".

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, indica que a lo que apuntan ambas administraciones “es a una valorización de la compañía. Les resulta más rentable y atractivo la compra de papeles de propia emisión que invertir los recursos en un destino alternativo”.

Además, manifiesta que “Latam está premiando a los accionistas. El anuncio implica la recompra de entre 28 y 29 mil millones de acciones, las que probablemente serán posteriormente rebajadas del capital accionario, y ello incrementa la utilidad por acción”.

En esa línea, Araya sostiene que posrecompra hay dos opciones: vender más caro y hacer una utilidad para la empresa, o bien, hacer una cancelación de acciones, que implica reducir las acciones en circulación, lo que beneficia a los accionistas.

“Esto último, porque si pensamos que la base accionaria se reduce en 5%, la utilidad de la compañía se distribuye posteriormente en una base menor de accione s, por lo tanto, se produce una mejora en la Utilidad por Acción (UPA)”, explica.

En abril de este año, Concha y Toro concretó el proceso para la adquisición de 29.310.000 acciones de propia emisión, equivalentes al 3,93% de la propiedad de la compañía, en el marco del programa anunciado a mediados de marzo.