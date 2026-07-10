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    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    "La calidad de vida de nuestros residentes no puede sacrificarse en aras del turismo de masas”, justificó Mauro Manzoni, alcalde de Varenna, localidad situada a una hora al norte de Milán.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Una bahía en Varenna, Lago Como, Italia. Photographer: Ashley Pomeroy

    Un popular destino vacacional en Italia busca frenar la masificación con un código de vestimenta obligatorio dirigido a los turistas que deambulan por el pueblo con el torso desnudo o en traje de baño.

    Según informa CNN, el pueblo pesquero italiano de Varenna, a orillas del lago de Como, ha impuesto una multa a cualquiera que sea sorprendido deambulando por sus calles en estas condiciones.

    Quien incumpla el nuevo código de vestimenta del pueblo se enfrentará ahora a una multa de hasta 200 euros, según la última medida destinada a limitar el impacto del turismo de masas en Italia.

    Se ha advertido a los visitantes de Varenna, situada en la orilla oriental del pintoresco lago en el norte de Italia, que los únicos lugares donde se permite ir en traje de baño o con el torso desnudo son las playas, los muelles y los embarcaderos del pueblo.

    Las nuevas normas, introducidas el mes pasado, también buscan limitar el tamaño de los grupos turísticos que visitan el pueblo. Los grupos no pueden superar las 25 personas -bajo pena de multa- y los guías turísticos tienen prohibido usar altavoces o cualquier otro dispositivo para amplificar sus voces. Quienes infrinjan estas normas podrían ser multados con hasta 400 euros, detalla la cadena estadounidense.

    También se ha dado instrucciones a los grupos para que no se congreguen, y se ha identificado una larga lista de calles específicas y “callejones históricos”.

    Varenna ha estado sufriendo las consecuencias del creciente número de visitantes, por lo que las autoridades se vieron obligadas a introducir nuevas normas destinadas a preservar el aspecto del pueblo y garantizar un mínimo de paz y tranquilidad para su población residente de aproximadamente 650 habitantes, indicó The Guardian.

    El canal de noticias italiano TgCom24 preguntó a los vecinos su opinión sobre las nuevas normas. Un residente, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo: “Cada uno hace lo que quiere, pero al pasear, entrar en una tienda, un restaurante, una iglesia o una plaza, hay que vestir con decoro”.

    Otro coincidió, comentando: “No está bien andar medio desnudo por la ciudad”.

    “Varenna es un pueblo maravilloso y nos enorgullece recibir cada año a cientos de miles de visitantes de todo el mundo”, declaró Mauro Manzoni, alcalde de Varenna. “Sin embargo, la calidad de vida de nuestros residentes no puede sacrificarse en aras del turismo de masas”.

    Situada a una hora al norte de Milán, la región es muy popular entre los turistas. Numerosas películas, como “Casino Royale” y “Ocean’s Twelve”, se han rodado allí, y es un destino predilecto de los ricos y famosos. George Clooney, por ejemplo, tiene una casa de vacaciones a orillas del lago.

    Medidas en otras ciudades

    Esta prohibición es la más reciente de una serie de regulaciones impuestas al turismo en Italia. El mes pasado, las autoridades de Cerdeña prohibieron el uso de sombrillas en una de sus playas más populares, alegando motivos de seguridad.

    En 2022, el entonces alcalde de Sorrento calificó de “comportamiento indecoroso generalizado” el hecho de pasear en traje de baño y con el torso desnudo, lo que empañó la imagen de la ciudad, por lo que impuso fuertes multas.

    En Portofino, una ciudad costera de lujo en Liguria, se prohibieron los selfies en 2023 y se designaron ciertas áreas como “zonas de no espera” para disuadir a los turistas de permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar.

    Muchas otras playas italianas han introducido límites de tiempo para evitar la masificación, mientras que algunas ciudades como Venecia y Roma han introducido nuevos impuestos para restringir el turismo en las horas punta.

    Más sobre:ItaliaVarennaLago de Comotorso desnudotraje de bañomultasMauro ManzoniMundo

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