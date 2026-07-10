Jürgen Klopp revela los detalles de la reunión secreta en la que intentó llevar a Kylian Mbapppé al Liverpool

Kylian Mbappé se ha transformado en una de las grandes figuras de Francia en los últimos años. En 2018 consiguió ser campeón del Mundo en la Copa de Rusia y luego, en 2022, perdió la final contra Argentina.

Ahora, en Norteamérica 2026, ha sido clave en el proceso que tiene a los galos en las semifinales después de imponerse a Marruecos, esperando por España o Bélgica.

Fue en el contexto del análisis del partido entre Les Bleus y los Leones del Atlas que Jürgen Klopp, como comentarista de Magenta TV, reveló un curioso método de negociaciones que sostuvo con Mbappé hace algunos años con la idea de llevarlo al Liverpool cuando estaba a cargo de los Reds.

Según narró, en 2017 tuvo una reunión con la familia del francés en una aeronave. “Volamos de Blackpool a Niza. Allí, toda la familia Mbappé subió a un avión privado que tenía cinco habitaciones o algo así. Realmente tiramos la casa por la ventana (con el avión)”.

“Volamos en círculos, hablamos con la familia y comimos bien... No podíamos dejarnos ver. Volamos en círculos. Fue fantástico. Y luego él se fue a París...”, expuso Klopp. “Fue el no-fichaje más caro que he hecho en mi vida”, agregó bromeando.

En aquel entonces, Mbappé estaba a punto de finalizar su contrato con el Monaco con la intensión de dar un salto en su carrera. A fin de cuentas, la oferta de 180 millones de euros fue suficiente para convencer al jugador.

Con la mente puesta en el Mundial

Kylian Mbappé salió del último partido con algunas molestias, pero reconoció que se encuentra en buenas condiciones para lo que viene.

“Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien. En ese momento, JP (Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos, salí y él entró. Es bueno, casi marca también”, comentó tras el duelo.

También agregó que no hay espacio para el relajo “¿Misión? No lo sé. No hay lugar para la autocomplacencia. Sabemos que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Aún queda mucho camino por recorrer. Sabemos que lo que nos espera es incluso más duro que lo que ya hemos superado, pero estamos preparados para afrontar cualquier cosa. Nos recuperaremos con tranquilidad y veremos el partido de mañana (viernes) para ver contra quién jugamos”, afirmó

A su vez, se refirió a la tristeza de su amigo marroquí Achraf Hakimi. “Será más difícil cuando lo vuelva a ver en el vestuario, porque volvemos a ser humanos, volvemos a ser amigos. Pero aquí no, no hay emociones. Estoy aquí para ganar, y él también estaba aquí para ganar. Pero es seguro que cuando lo vuelva a ver en el vestuario, me afectará porque es un amigo muy cercano. Pero aquí no hay sentimientos”, sostuvo.