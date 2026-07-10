“Tardó muchísimo tiempo”: en Francia revelan la molestia de Kylian Mbappé con árbitro argentino tras penal que falló

La selección de Francia ya está en semifinales del Mundial 2026. El conjunto galo consiguió imponerse por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final de la competencia y aseguró su boleto en la ronda de los cuatro mejores equipos del certamen.

Uno de los protagonistas de este duelo fue Kylian Mbappé, quien abrió el marcador en el segundo tiempo. Sin embargo, el atacante galo tuvo la posibilidad de celebrar en el primer tiempo.

En el minuto 28′, el futbolista del Real Madrid fue el encargado de lanzar un penal que finalmente terminó siendo contenido por el arquero Bono acabó conteniendo el remate.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico Didier Deschamps dio a conocer la molestia de Mbappé en los minutos previos al lanzamiento.

“Me dio la impresión de que hubo una revisión del VAR que el árbitro (el argentino Facundo Tello) confirmó y que después hubo otra llamada para ver una falta, y ahí se pasaron casi dos minutos revisando las imágenes”, partió señalando.

“El caso es que tardó muchísimo tiempo y Kylian ya estaba listo para tirar. No le voy a buscar una excusa a Kylian, pero obviamente es una situación que no era nada fácil”, complementó el seleccionador.

De todas maneras, el DT le restó importancia al fallo del ariete. “Fue complicado, pero cuando es Kylian no hay problema, nunca duda de sí mismo. Estamos donde queríamos estar”, sostuvo.

También destacó el éxito del equipo en los últimos Mundiales, donde ha sabido meterse en las rondas decisivas. “Tres semifinales seguidas, eso es bueno. Parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”, reflexionó.

Finalmente, también tuvo palabras para los hinchas. “Eso es lo que hace único al deporte y al fútbol: creas emociones y las compartes. Me imagino que en Francia hay mucha emoción, aquí estamos un poco en nuestra propia burbuja. Hoy damos otro paso, volvemos a estar entre los cuatro finalistas... ¡eso significa que seguimos aquí!”, cerró.

El análisis de Mbappé

Por su lado, Kylian Mbappé comentó tras el partido que “no hay lugar para la autocomplacencia. Sabemos que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Aún queda mucho camino por recorrer. Sabemos que lo que nos espera es incluso más duro que lo que ya hemos superado, pero estamos preparados para afrontar cualquier cosa. Nos recuperaremos con tranquilidad y veremos el partido de mañana (hoy) para ver contra quién jugamos”, indicó en referencia al duelo entre España y Bélgica.

También se refirió a la tristeza de su amigo marroquí Achraf Hakimi. “Será más difícil cuando lo vuelva a ver en el vestuario, porque volvemos a ser humanos, volvemos a ser amigos. Pero aquí no, no hay emociones. Estoy aquí para ganar, y él también estaba aquí para ganar. Pero es seguro que cuando lo vuelva a ver en el vestuario me afectará, porque es un amigo muy cercano. Pero aquí no hay sentimientos”, sostuvo.