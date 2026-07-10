Los millonarios cheques que reparte la FIFA a los cuatro mejores del Mundial 2026

La Copa del Mundo entra en su recta final. Tras la disuputa de partidos inolvidables como el triunfo de Noruega sobre Brasil, la cuasi epopeya de Cabo Verde ante Argentina o la despedida de Cristiano Ronaldo en la caída de Portugal con España, se jugarán los cuartos de final de la mencionada justa.

Francia y Marruecos abrieron la disputa este jueves, hoy jugarán España y Bélgica (15 horas) y el sábado se enfrentarán Noruega con Inglaterra (17 horas) y Argentina con Suecia (21 horas).

Todos en busca de la llave que les dará acceso al más acaudalado de los botines que ha entregado la FIFA en su principal competición, ya que los cuatro mejores no sólo estarán a dos pasos de los 50 millones de dólares que se llevará el campeón, también aseguraran 28 millones de la moneda estadounidense solo por haber llegado a esta instancia.

Foto: Wu Wei/Xinhua. Wu Wei

El millonario premio que tendrán los ganadores de cuartos del Mundial

El ente rector elevó los cheques destinados a premios en 871 millones de dólares, los cuales -según la revista Forbes- es un “incremento histórico respecto a los 440 millones distribuidos en Qatar 2022″.

Por lo mismo, no es extraño que la selección que levante el trofeo dorado la mayor recompensa económica concedida en dicha justa deportiva: 50 millones de dólares.

Y aunque ser segundo no es igual que llegar en primer lugar, el subcampeón tendrá 35 millones de razones para consolarse pues ese será el monto que recibirá en dólares la selección que caiga en la final. Pero aquí viene lo importante, entrar a la categoría de los cuatro mejores, o sea ganar en cuartos, también le asegura un premio a quienes pierdan las semifinales.

El tercer puesto de Norteamérica 2026 se llevará la medalla de bronce y 30 millones de dólares, mientras que el cuarto lugar tendrá los aplausos y un cheque por 28 millones de dólares. Sin embargo, para quienes caigan en los duelos que se llevarán a cabo este fin de semana, habrá pasajes de vuelta y 20 millones de dólares para pasar la pena.

¿Cómo se reparten estos dineros? Aunque muchos creen que gran parte del monto debería repartirse entre los protagonistas del Mundial (jugadores y cuerpos técnicos), la FIFA se niega a entregarle los premios a los capitanes de cada equipo y se los hace llegar a las federaciones respectivas.

Eso sí, según cifras de Sports Illustrated, las plantillas de las selecciones de elite se suelen quedar hasta con el 50% de las gratificaciones mencionadas. Es decir, los jugadores del país que salga victoriosos en la final que se disputará en Estados Unidos, podría repartir, considerando que el premio total es de 50, 25 millones de dólares entre futbolistas y el cuerpo técnico (23 mil millones de pesos).