Yamal vs. Courtois: a qué hora juegan y quién transmite el duelo entre España y Bélgica por los cuartos del Mundial

Los cuartos de final de la cita norteamericana ya comenzaron y este viernes 10 de julio, españoles y belgas se dan cita en el estadio de Los Ángeles (Estados Unidos).

Un duelo que -además- tiene un componente especial, pues en el lado hispano juega la figura más emergente del planeta, la joya del Barcelona, Lamine Yamal. Y en la otra esquina, se ubica uno de los porteros más consagrados del orbe y estrella del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Fútbol en TV y streaming. Foto referencial de archivo

A qué hora juegan y quién transmite el duelo entre España y Bélgica

El duelo entre España y Bélgica se jugará en la modalidad de eliminación directa. O sea, se disputarán los 90 minutos regulares y si no hay un vencedor, se agregará un complemento de 15 minutos por lado. De persistir la igualdad, el ganador se definirá en una tanda de penales.

España vs. Bélgica 15 horas

El cotejo está programado en Estados Unidos y será uno de los dos compromisos de ésta instancia que irá por televisión abierta. Por lo que en Chile se podrá sintonizar en Chilevisión y en la cadena pagada, DirecTV. En la cartelera de streaming estará disponible en Paramount+.