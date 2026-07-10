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    El Deportivo

    Yamal vs. Courtois: a qué hora juegan y quién transmite el duelo entre España y Bélgica por los cuartos del Mundial

    El delantero del Barcelona y el portero del Real Madrid se verán las caras en el choque de sus selecciones por un cupo entre los cuatro mejores de la cita norteamericana.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Thibaut Courtois y Lamine Yamal se enfrentan en el Mundial.

    Los cuartos de final de la cita norteamericana ya comenzaron y este viernes 10 de julio, españoles y belgas se dan cita en el estadio de Los Ángeles (Estados Unidos).

    Un duelo que -además- tiene un componente especial, pues en el lado hispano juega la figura más emergente del planeta, la joya del Barcelona, Lamine Yamal. Y en la otra esquina, se ubica uno de los porteros más consagrados del orbe y estrella del Real Madrid, Thibaut Courtois.

    Fútbol en TV y streaming. Foto referencial de archivo

    A qué hora juegan y quién transmite el duelo entre España y Bélgica

    El duelo entre España y Bélgica se jugará en la modalidad de eliminación directa. O sea, se disputarán los 90 minutos regulares y si no hay un vencedor, se agregará un complemento de 15 minutos por lado. De persistir la igualdad, el ganador se definirá en una tanda de penales.

    España vs. Bélgica 15 horas

    El cotejo está programado en Estados Unidos y será uno de los dos compromisos de ésta instancia que irá por televisión abierta. Por lo que en Chile se podrá sintonizar en Chilevisión y en la cadena pagada, DirecTV. En la cartelera de streaming estará disponible en Paramount+.

    Más sobre:Mundial 2026EspañaBélgicaLamine YamalThibaut CourtoisGuía MundialGuía TVCuartos de FinalCopa del MundoFifa World CupFWC

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