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    Muere una adolescente tras caer de un camión durante los festejos por la victoria de Francia en el Mundial

    El conductor del camión fue detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

    Por 
    Europa Press

    Una adolescente de 17 años falleció en la madrugada de este viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries (norte) tras caer de un camión en el marco de los festejos por la victoria de Francia frente a Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

    Según las informaciones recogidas por el diario ‘La Voix du Nord’, la joven se subió a la parte de atrás del camión en el marco de los festejos en el centro de la ciudad, si bien cayó del mismo y fue atropellada, tras lo que solo pudo certificarse su fallecimiento.

    El conductor del camión fue detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, mientras que varias personas que presenciaron el suceso tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia.

    Las celebraciones arrancaron poco después de la victoria del combinado francés frente al marroquí por dos goles a cero, en un partido celebrado en el Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos). Francia se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre España y Bélgica.

    Más sobre:FranciaMundial 2026

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