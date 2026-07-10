SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Israel compartió información de inteligencia con EE.UU. sobre un complot iraní para asesinar a Trump

    De acuerdo a fuentes que hablaron con CNN, la advertencia israelí se refería a un nuevo complot específico para eliminar al presidente estadounidense. Este mismo afirmó el miércoles que se había enterado recientemente de una nueva lista que lo situaba como el principal objetivo de asesinato de Teherán.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    Este jueves se reveló que la Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que indicaba que Irán había ideado recientemente un nuevo plan para asesinar al presidente Donald Trump, de acuerdo a dos fuentes que hablaron con CNN, tensionando aún más el actual momento entre Teherán y Washington.

    Una de las funcionarios indicó que la advertencia se produjo esta semana, mientras que otro de sus colegas en la Casa Blanca afirmó que el gobierno de EE.UU. había recibido en las últimas semanas un flujo constante de datos de inteligencia, pero reafirmó que la última advertencia israelí se refería a un complot específico.

    Aunque otra de las fuentes que hablaron con el medio sugirió que el informe podría ser un intento por parte de Tel Aviv para influir en la toma de decisiones de jefe de Estado norteamericano mientras sopesa si intensificar o no la acción militar estadounidense contra Irán.

    En gobierno estadounidense ya había advertido repetidamente que la República Islámica podría intentar asesinar a Trump en represalia por el ataque con drones que ordenó en 2020 y que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani.

    Al ser consultada sobre la última advertencia israelí, de la que informó inicialmente el diario Wall Street Journal, la Casa Blanca hizo referencia a los recientes comentarios del mismo líder republicano sobre el deseo de Irán de eliminarlo.

    Este miércoles Trump le dijo a los periodistas que “quieren eliminar al líder de Estados Unidos, es decir, a mí”. “Estoy en todas las listas. Esta mañana vi que estoy en todas y cada una de ellas. Y hasta ahora, supongo que he tenido algo de suerte, pero tal vez eso no dure mucho. Son gente malvada y enferma. Y tenemos que erradicar ese cáncer. Ese cáncer. ¿Saben lo que hay que hacer? Hay que extirpar el cáncer a tiempo. Y así es como me siento”, señaló.

    Poco después, el mandatario de EE.UU. volvió a referirse al tema, señalando que se había enterado recientemente de una nueva lista que lo situaba como el principal objetivo de asesinato de Irán, aunque no detalló si se refería a la nueva información de la inteligencia israelí.

    Como consignó CNN, durante el funeral del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que se realizó desde el fin de semana hasta hoy, multitudes de iraníes pidieron la muerte de Trump.

    A lo que se suma el que en los últimos días las tensiones entre EE.UU. e Irán se han intensificado, con un intercambio de amenazas y ataques entre ambas partes, mientras que mismo mandatario estadounidense dio por terminado la tregua de 60 días con Teherán.

    Más sobre:IsraelEstados UnidosInteligenciaIránComplotAsesinatoDonald TrumpMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contaminación no cede en Santiago: nueva alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la RM

    Manuel José Ossandón (RN): “Hay que mandarle un mensaje al Presidente Kast, que sea más duro”

    Tras denuncia de alumnas: Colegio Marista de Rancagua confirma investigación por presunta red de pornografía infantil en el recinto

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales

    Republicanos y RN se desmarcan del gobierno y no apoyan ley de reparación por violencia “intercultural y territorial”

    Oposición intenta dar señal de unidad y ratifica que irá al TC por megarreforma

    Lo más leído

    1.
    La brutal lección del bisnieto de Brezhnev: de ingresar a la guerra de Putin para “ver nazis” a convertirse en prisionero en Ucrania

    La brutal lección del bisnieto de Brezhnev: de ingresar a la guerra de Putin para “ver nazis” a convertirse en prisionero en Ucrania

    2.
    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    3.
    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    4.
    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    5.
    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    6.
    Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

    Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    Contaminación no cede en Santiago: nueva alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la RM
    Chile

    Contaminación no cede en Santiago: nueva alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la RM

    Manuel José Ossandón (RN): “Hay que mandarle un mensaje al Presidente Kast, que sea más duro”

    Tras denuncia de alumnas: Colegio Marista de Rancagua confirma investigación por presunta red de pornografía infantil en el recinto

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales
    Negocios

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales

    Servicio de Impuestos Internos emite oficio y alista nueva resolución para cobro de IVA a casinos online

    Gran empresariado valora nueva fórmula para la invariabilidad, pero considera como acotado los 10 años para montos menores

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Ñublense derrota en el último minuto a O’Higgins y se ilusiona con la final de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Ñublense derrota en el último minuto a O’Higgins y se ilusiona con la final de la Copa de la Liga

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”

    La autocrítica del técnico de Marruecos tras la derrota con Francia: “Debemos admitir que fueron mejores”

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad
    Tecnología

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán
    Mundo

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa