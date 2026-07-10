Israel compartió información de inteligencia con EE.UU. sobre un complot iraní para asesinar a Trump

Este jueves se reveló que la Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que indicaba que Irán había ideado recientemente un nuevo plan para asesinar al presidente Donald Trump, de acuerdo a dos fuentes que hablaron con CNN, tensionando aún más el actual momento entre Teherán y Washington.

Una de las funcionarios indicó que la advertencia se produjo esta semana, mientras que otro de sus colegas en la Casa Blanca afirmó que el gobierno de EE.UU. había recibido en las últimas semanas un flujo constante de datos de inteligencia, pero reafirmó que la última advertencia israelí se refería a un complot específico.

Aunque otra de las fuentes que hablaron con el medio sugirió que el informe podría ser un intento por parte de Tel Aviv para influir en la toma de decisiones de jefe de Estado norteamericano mientras sopesa si intensificar o no la acción militar estadounidense contra Irán.

En gobierno estadounidense ya había advertido repetidamente que la República Islámica podría intentar asesinar a Trump en represalia por el ataque con drones que ordenó en 2020 y que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani.

Al ser consultada sobre la última advertencia israelí, de la que informó inicialmente el diario Wall Street Journal, la Casa Blanca hizo referencia a los recientes comentarios del mismo líder republicano sobre el deseo de Irán de eliminarlo.

Este miércoles Trump le dijo a los periodistas que “quieren eliminar al líder de Estados Unidos, es decir, a mí”. “Estoy en todas las listas. Esta mañana vi que estoy en todas y cada una de ellas. Y hasta ahora, supongo que he tenido algo de suerte, pero tal vez eso no dure mucho. Son gente malvada y enferma. Y tenemos que erradicar ese cáncer. Ese cáncer. ¿Saben lo que hay que hacer? Hay que extirpar el cáncer a tiempo. Y así es como me siento”, señaló.

Poco después, el mandatario de EE.UU. volvió a referirse al tema, señalando que se había enterado recientemente de una nueva lista que lo situaba como el principal objetivo de asesinato de Irán, aunque no detalló si se refería a la nueva información de la inteligencia israelí.

Como consignó CNN, durante el funeral del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que se realizó desde el fin de semana hasta hoy, multitudes de iraníes pidieron la muerte de Trump.

A lo que se suma el que en los últimos días las tensiones entre EE.UU. e Irán se han intensificado, con un intercambio de amenazas y ataques entre ambas partes, mientras que mismo mandatario estadounidense dio por terminado la tregua de 60 días con Teherán.