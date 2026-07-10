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    La OPS advierte que la crisis sanitaria se mantiene en Venezuela a dos semanas de los terremotos

    El director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, señaló además que el apoyo a los heridos se está estabilizando, pero las tareas continúan y que el organismo mantiene 12 equipos operativos desplegados en territorio venezolano.

    Por 
    Lya Rosen
    X @MinSeguridad_Ar

    La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este jueves que la crisis sanitaria se mantiene en Venezuela a dos semanas de los fuertes terremotos que sacudieron al país, apuntando que los mayores riesgos incluyen la falta de atención médica adecuada, las condiciones de sobrepoblación en refugios y la falta de acceso a agua potable.

    De acuerdo a CNN en Español, el director del organismo, Jarbas Barbosa, señaló en una rueda de prensa que el apoyo a los heridos se está estabilizando, pero las tareas continúan.

    Además, informó que la OPS envió seis toneladas de insumos y mantiene 12 equipos operativos desplegados en territorio venezolano, desde donde se coordinan con instituciones locales y buscan ampliar las capacidades para atender a quien lo necesite.

    “Si bien el aumento inicial de casos de trauma ha comenzado a estabilizarse en varios de los establecimientos de salud evaluados, la emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase, igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”, señaló Barbosa.

    Luego afirmó que “en las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud podrían derivarse no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios de salud, el hacinamiento, las deficiencias en el agua y el saneamiento, y la reducción del acceso a vacunas y atención médica de rutina”.

    El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa. Imagen @DirOPSPAHO en X.

    El director de la OPS dijo además que en Venezuela, como en otros países donde han ocurrido este tipo de eventos, los mayores riesgos para la salud pública no se derivan del manejo de los cuerpos de los fallecidos, sino de los heridos y de otros sectores afectados, como aquellos cuyos hogares resultaron inhabitables, como informó CNN.

    “Más de 17.000 personas permanecen desplazadas, la mayoría de ellas alojadas en 87 campamentos transitorios”, detalló, para después advertir que “en esos espacios, el acceso a la atención primaria de la salud, agua segura, saneamiento, vacunación y las actividades de vigilancia epidemiológica serán fundamentales para prevenir nuevas enfermedades o brotes de enfermedades respiratorias, de enfermedades diarreicas y de otros brotes que pueden ocurrir en esas situaciones”.

    Por su parte, el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, sostuvo que el sistema de salud venezolano ya estaba deteriorado significativamente tras años de crisis económica, lo que contribuyó a la falta de atención médica disponible inmediatamente después de los sismos. A lo que sumó la migración masiva de profesionales sanitarios en los últimos años, como parte de la gran migración de habitantes del país, lo que también dejó a Venezuela en una situación difícil en el ámbito de la salubridad.

    “La escasez de servicios esenciales inmediatamente después del terremoto fue crítica y las instalaciones que no estaban destinadas a la atención de traumatismos o al tratamiento de emergencias tuvieron que adaptarse para este fin en toda Venezuela”, declaró Ugarte.

    Cabe agregar que las autoridades venezolanas elevaron este jueves a 3.889 el número de fallecidos por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

    Las víctimas incluyen a 17.907 personas que perdieron sus viviendas o cuyas construcciones presentan una afectación “muy severa”. Además se informó que han sido atendidas 86.794 familias, 6.462 personas fueron rescatadas y se han repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

    Más sobre:VenezuelaOPSCrisis sanitariaTerremotosJarbas BarbosaCiro UgarteMundo

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