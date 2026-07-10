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    Gobierno acelera tramitación para que el Congreso despache a ley la megarreforma el próximo miércoles

    Comisión de Hacienda del Senado comenzará a votar el proyecto este viernes. La expectativa del Ejecutivo es que el proyecto lo vote la sala de la Cámara Alta el martes.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    José Miguel Wilson
    8 JULIO 2026 JORGE QUIROZ, PAULINA NUÑEZ Y PARLAMENTARIOS PPD, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    De manera sorpresiva, la Comisión de Hacienda del Senado, última instancia legislativa antes de llegar a la sala, adelantó la sesión que estaba prevista para el lunes, para este viernes. Desde las 12 horas comenzará a votar la megarreforma, proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast.

    Si bien todavía no se tiene claro si en esa misma jornada se pueda despachar a la sala, lo que sí es claro que el plazo máximo que maneja el presidente de esa instancia, el senador UDI, Javier Macaya, es el lunes.

    Pero esta estrategia no es casual, sino que tiene como objetivo acelerar el tranco para que la sala del Senado vote el proyecto el martes 14, en lugar del miércoles 15 de julio como estaba previsto.

    Ese es el plan que tiene el gobierno para apurar el tranco de su megarreforma y lograr que la sala de la Cámara de Diputados lo revise el miércoles 15 de julio y ese mismo día quedar listo para ser ley.

    Todo esto se definirá el este viernes en la reunión de comités del Senado. En este encuentro se zanjaría si se acoge esta petición del gobierno de adelantar la votación del megaproyecto del miércoles al martes 14 de julio.

    Uno de los factores que incluso abre la disposición de parlamentarios de izquierda a adelantar esta votación es que el jueves 16 es feriado por la Virgen del Carmen, por lo tanto, no hay animo de legislar hasta la madrugada del jueves, como advirtió Paulina Núñez. Además, el Presidente José Antonio Kast viajará al norte del país para participar de la festividad de la Tirana, por lo que también hay interés de los parlamentarios del norte de no alargar la votación de la megarreforma para sumarse a la gira del mandatario o participar de la festividad.

    Si se acoge la petición de adelantar la votación, y en la medida que sea despachada ese martes por el Senado, la megarreforma podría ser votada en tercer trámite en la tarde del miércoles por la Cámara de Diputados, dado que esta última etapa es básicamente para aprobar o desechar correcciones, ajustes que hizo la otra rama del congreso. No tiene que votarse todo el proyecto, solo aquellos temas que fueron objeto de modificaciones. Por lo tanto, es factible que ello ocurra en un par de horas de discusión, en la tarde del miércoles.

    Si se cumple el plan del gobierno, la iniciativa sería despachada a ley esa misma semana antes del feriado. No obstante, como ya hay advertencias y hay reservas de constitucionalidad, este proyecto quedará sujeto a una revisión de parte del Tribunal Constitucional.

    En caso de que no sea posible adelantar la votación al martes, no quedaría otra alternativa para la presidenta del Senado que mantener la jornada del miércoles en la tarde, a partir de las 15 horas, ya que la mañana de ese día está destinada legalmente a las cuentas públicas de los respectivos titulares de ambas ramas del Congreso. Ello inevitablemente anticipa una extensa sesión hasta pasada la medianoche pues de trata de varios artículos distintos, lo que implica varias horas de votación y debate.

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó la tarde de este jueves que el adelantamiento de la votación dependerá de lo rápido que avance la discusión en la Comisión de Hacienda. “Si se termina de despachar el lunes podemos adelantarlo y votar el martes”, dijo a periodistas.

    Las últimas indicciones

    Este jueves a las 20 horas, se vencía el plazo para que se ingresarán las indicaciones. Hasta el cierre de esta edición, las modificaciones del Ejecutivo todavía no se liberaban. No obstante, a ello, los dos cambios más importantes ya se han adelantado: invariabilidad tributaria y crédito al empleo.

    Si bien el miércoles por la noche, Hacienda logró un acuerdo con los senadores del PPD para cambiar la fórmula de la invariabilidad tributaria, ese acuerdo está siendo cuestionado por los diputados de ese mismo partido e incluso por la directiva de ese partido, que encabeza Raúl Soto.

    Pese a ello, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mantiene conforme con ese acuerdo y espera que se respete. “Llegamos a un acuerdo con el jefe de comité de senadores del PPD, que es Ricardo Celis. En nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada, y el acuerdo consiste en ratificar los principios de la invariabilidad tributaria, en una escala que va desde 10 a 20 años dependiendo del monto de inversión", señaló este jueves en un punto de prensa en Hacienda.

    En ese sentido, el titular de las finanzas públicas acotó que “es un acuerdo muy satisfactorio y esa escala replica el esquema aproximado que tenía el DL600 antiguo, por lo que quedan resguardado los mismos tributos que estaban en la propuesta original, y además ponen algunos requisitos de examen de quienes quieran optar este beneficio, que nos parecieron muy razonables, y ese fue el acuerdo, así que estamos muy conformes con el acuerdo, y vamos camino hacia adelante”.

    El secretario de Estado enfatizó que tiene “plena confianza en el acuerdo que logramos con Ricardo Celis, un acuerdo donde estaban los miembros de la bancada, así que tengo absoluta confianza en lo que conversamos, en su palabra, y vamos trabajando hacia adelante”.

    Originalmente, el proyecto daba un beneficio de 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones.

    Ahora, tras el acuerdo con el PPD, la propuesta que se debería ratificar vía indicación, considera los años de invariabilidad según tramos de montos.

    Un primer tramo, para montos de US$50 millones a US$100 millones, la invariabilidad será de 10 años.

    En tanto, será de 15 años para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones. El último tramo de invariabilidad es de 20 años, para aquellas inversiones iguales o superiores a US$ 350 millones.

    Asimismo, las empresas que quieran acceder al régimen de invariabilidad tributaria deberán pagar una sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo, lo que no estaba contemplado en el proyecto original.

    El segundo cambio importante será la reformulación del crédito al empleo. La principal crítica de expertos apuntaba a su alto costo de US$1.400 millones, por ello, la decisión ahora será focalizarlo.

    De acuerdo a lo que adelantó Quiroz a Pulso, se va a concentrar en ciertos grupos que son más vulnerables. y a la industria de exportaciones de servicios.

    “Vamos a achicar el monto. Vamos a concentrarnos en los contratos indefinidos y eso reduce fuertemente el monto inicial. De US$1.400 millones (de costo fiscal) va a bajar a un número parecido a US$400 millones, dijo.

    Pero, además, añadió que “vamos a poner otro crédito al trabajo que es de la misma naturaleza, con la misma estructura y, por lo tanto, va como indicación de este. Se suma un elemento de transformación productiva y que es el crédito al trabajo empleado en sectores exportadores basados en el conocimiento”.

    Más sobre:MegarreformaSenadoPaulina Núñez

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