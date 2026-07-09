La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios
El panorama familiar se mantendrá por algunas semanas más en el Parque Araucano y los boletos con los nuevos horarios ya se encuentran disponibles.
Se anunció una extensión para las fechas en las que La Gran Rueda permanecerá en Santiago, donde los asistentes podrán disfrutar del panorama imperdible del invierno hasta agosto.
La estructura ofrece una experiencia similar a un mirador y en las noches configura una particular postal, a través de su decoración con luces en movimiento.
Además, la instalación del atractivo turístico también se encuentra acompañada de Cool Slide, anunciado como el tobogán de hielo más grande en Chile.
Ambas iniciativas son parte de la invitación Invierno Mágico de Las Condes, cuya extensión abarca hasta el 9 de agosto.
Entradas para La Gran Rueda
La venta de entradas para La Gran Rueda se encuentra disponible en el sistema Puntoticket.
Los precios varían según el día y el horario a elegir y van desde $5.000 por una entrada general, $15.000 para la cabina de silla de ruedas y $18.000 para la cabina completa.
Por su parte, Cool Slide también cuenta con venta de boletos en Puntoticket, con valores desde $6.000 para tres bajadas.
Además, ambos panoramas cuentan con un 20% de descuento a través de Banco Falabella y con Tarjeta Vecino Las Condes.
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