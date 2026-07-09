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    Talentos europeos, escala en Chile y una cuenta por cobrar a Yamal: la ruta de Marruecos para brillar en el Mundial

    Los Leones del Atlas buscan superar el cuarto puesto conseguido en Qatar 2022. Gracias a una política desarrollada a través de más de una década, marcada por perfeccionar su infraestructura y un vínculo con su nación. Esta tarde (16 horas) se miden ante Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Diáspora, raíces y la consolidación en Chile: el proyecto de Marruecos para conquistar el Mundial. Foto: Xinhua

    Lo daremos todo para ganar el Mundial y mostrarle a todo el mundo que somos los mejores”, aseguró Achraf Hakimi tras vencer a Canadá y meterse en los cuartos de final del Mundial. Las declaraciones del capitán de Marruecos son el reflejo de una selección que dejó de ser una sorpresa y pasó a ser una realidad. Esta tarde enfrentan a Francia (16 horas).

    Los Leones del Atlas apuntan a lo más alto en la Copa del Mundo. “Antes del inicio del torneo dije que somos el Brasil de África, pero mucha gente se rió de mí. Ahora solo estamos demostrando que somos el mejor equipo de África”, añadió el lateral.

    Marruecos tiene como objetivo mejorar lo realizado en Qatar 2022, donde consiguieron un histórico cuarto lugar, una verdadera gesta para su continente. En ese sentido, su éxito deportivo viene antecedido de una política desarrollada durante más de una década. La federación construyó una red de scouting enfocada en las raíces marroquíes.

    Francia, España, Países Bajos, Bélgica o Canadá son países que simbolizan el proceso de los Leones del Atlas, que representan la idea de una selección conectada con su diáspora.

    Por otra parte, la federación se ha encargado de perfeccionar su estructura deportiva, con un componente importante: inversión en infraestructura. La Academia Mohammed VI es en el centro principal de formación del país. En el 2019, se levantó un complejo de más de US$ 63 millones.

    El sentimiento con sus raíces

    El entrenador marroquí Walid Regragui fue quien condujo a los Leones del Atlas hasta el cuarto puesto de Qatar 2022 y alcanzó la polémica final de la Copa Africana de Naciones a inicios de este año. Es el estratega que alcanzó el punto más alto del proceso, pero que puede ser superado por Mohamed Ouahbi. El DT de 49 años asumió la selección absoluta tras dirigir al equipo campeón del Mundial Sub 20 realizado en Chile, en 2025.

    De hecho, en plena Copa del Mundo en Norteamérica, la cabeza de la selección africana no olvida su paso por Chile. “Los hinchas de México son increíbles. Creo que lo dije también en Chile, cuando ganamos la Copa del Mundo Sub 20 contra Argentina. Ahí había todo un estadio apoyando a Marruecos”, señaló luego de la llave ante Países Bajos.

    Los dos técnicos son reflejo del proceso e intención de la federación. Mientras Regragui nació en territorio francés, específicamente en Corbeil-Essonnes; Ouahbi lo hizo en Schaerbeek, Bélgica. Este último nació en el seno de una familia marroquí-rifeña originaria de Nador, ciudad del norte del país, cercana a Melilla (España).

    En ese sentido, de los 26 jugadores que componen la nómina mundialista, 19 nacieron fuera de Marruecos. De hecho, en el presente torneo, los Leones del Atlas establecieron una marca sin precedentes en la Copa del Mundo: jugaron con once jugadores nacidos fuera de la nación que representan.

    En el debut ante Brasil, la oncena inicial marroquí contó con Azzedine Ounahi, nacido en Casablanca. Sin embargo, fue sustituido en el complemento y el equipo africano tuvo por varios minutos una alineación completa con futbolistas nacidos en el extranjero. En detalle, el volante abandonó el campo junto a Brahim Díaz, oriundo de España, en el 65′. Fueron reemplazados por Chemsdine Talbi y Samir El Mourabet, nacidos en Bélgica y Francia, respectivamente.

    De esta forma, estuvieron en cancha Yassine Bounou (Montreal, Canadá), Achraf Hakimi (Madrid, España), Issa Diop (Toulouse, Francia), Chadi Riad (Palma, España), Noussair Mazraoui (Leiderdorp, Países Bajos), Neil El Aynaoui (Nancy, Francia), Ayyoub Bouaddi (Senlis, Francia), Chemsdine Talbi (Sambreville, Bélgica), Samir El Mourabet (Strasbourg, Francia), Bilal El Khannouss (Molenbeek, Bélgica) e Ismael Saibari (Terrassa, España).

    La situación se mantuvo hasta el cierre del encuentro, incluso con las sustituciones de Mazraoui y El Khannouss, que salieron por Ayoube Amainouni (Cataluña, España) y Anass Salah-Eddine (Ámsterdam, Países Bajos). Todo continuó hasta el 89′, cuando Soufiane Rahimi (Casablanca, Marruecos) reemplazó a Saibari. Es decir, fueron 24 minutos solo con jugadores ‘foráneos’.

    En el plantel marroquí también irrumpe Gessime Yassine, de 20 años. Es el único futbolistas de los campeones en Chile 2025 que logró entrar al listado que hoy disputa el certamen de Canadá, México y Estados Unidos. El zurdo jugó 20 minutos ante Haití, donde convirtió un gol, y 41′ ante Países Bajos. En el resto de la campaña ha permanecido en el banco de suplentes.

    Marruecos disputó 24 minutos ante Brasil con once jugadores nacidos fuera del país. Foto: (Xinhua/Xu Chang). Xu Chang

    El rechazo de Lamine Yamal

    Dentro del proyecto construido particularmente respecto a sus raíces y territorio, hay una serie de futbolistas que no terminaron jugando por Marruecos, pese a tener un origen que pertenece a la diáspora. El ejemplo más claro es el de Lamine Yamal.

    El propio presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, fue quien se encargó de revelar su intención de haber contado con la estrella del Barcelona. En la previa al mensaje, también le envió un sarcástico mensaje: “Ahora espero que nos encontremos con España en la final de la Copa del Mundo... para ver si tomó la decisión correcta o no”, indicó.

    El timonel también dio detalles del trabajo que realizó el organismo para convencer a Yamal de jugar con los Leones del Atlas: “Nos reunimos con sus padres. Les trasladamos nuestro proyecto, a él y a la familia, aunque Lamine ya estaba convencido de ir con España. Le deseamos buena suerte”, señaló.

    En la otra vereda, Albert Luque, exdirector de la selección ibérica, también reveló pormenores de la pretensión de los Leones del Atlas: “No fue un caso fácil. Vino el seleccionador de Marruecos y el Gobierno”, explicó.

    Un factor relevante a tratar fue tratar de convencer a Mounir Nasraoui, padre del futbolista, de origen marroquí. En tanto, Sheila Ebana, su madre, tiene es de Guinea. “El padre fue más complicado que la madre, me dice que en Marruecos lo van a matar. Es al que más le cuesta entrar en razón”, reveló.

    Por su parte, el atacante de 18 años nunca ha escondido sus raíces. En Qatar 2022, cuando aún era un juvenil, el futbolista protagonizó un video burlándose de la eliminación de España ante Marruecos. En el registro se le ve en el vestuario con la camiseta del cuadro africano, besando el escudo y burlándose de sus compañeros.

    El hecho desató la polémica cuando fue convocado por primera vez por la Furia Roja, en 2023, y se viralizó. Yamal recibió múltiples críticas por parte de los fanáticos. No obstante, tiempo después, él mismo aseguró que siempre prefirió jugar con España.

    “La verdad que fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos’. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa”, aseguró.

    Por otra parte, el caso de Yamal no es el único. En la actualidad, Marruecos tiene la intención de que Thiago Pitarch, volante del Real Madrid, los represente. No obstante, pareciera haberles cerrado la puerta, pese a no debutar aún con España.

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