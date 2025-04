Quién es Mounir Nasraoui, el polémico padre de Lamine Yamal que vuelve a hacer ruido en Europa.

Lamine Yamal es uno de los futbolistas del momento. La estrella brilla en el Barcelona y sabe de su condición. “A mi edad, pocos jugadores habían tenido tantos partidos con el Barcelona. No todo el mundo lo logra. Con 17 años el nivel al que juego no lo hace cualquiera, y eso lo valoro”, señaló este martes.

También dejó otras definiciones. “Para el fútbol no hay edad, va de la calidad y la mentalidad. No hay edad, si estás preparado lo estás. Lo estamos demostrando, somos un equipo muy joven y estamos a un nivel muy alto. La edad es un número solo”, dijo sobre su explosión futbolística.

El jugador es hijo de Sheila Ebana, una camarera originaria de Guinea Ecuatorial, y Mounir Nasraoui, un pintor de edificios de Marruecos. Lamine Yamal son sus dos nombres, puestos en honor a personas que ayudaron a sus padres en momentos de escasez económica. El progenitor del ariete ha hecho noticia con la fama de su hijo.

Nasraoui, el padre de Lamine Yamal. Albert Gea

En sus redes sociales, Nasrauoi suele exponer elogios a su hijo. De hecho, fue quien dio a conocer la icónica fotografía de Yamal siendo levantado cuando bebé por Lionel Messi. ‘El comienzo de dos leyendas’, escribió en el posteo, cuyo contexto responde a una producción fotográfica especial de Sport, en 2007, para un calendario anual.

“Cuando nació sabía que iba a ser una estrella. Para mí, mi hijo es el mejor en todo, no solo en el fútbol, sino en el amor y como persona. Es un niño como cualquiera, pero tiene una bendición de Dios”, declaró el marroquí a los medios tras la consagración de España en la Eurocopa, con su hijo como gran figura.

Del fanatismo madridista al agradecimiento culé

Durante los últimos días, Nasrauoi llamó la atención por reconocer su antiguo fanatismo por el Real Madrid. Sin embargo, hoy es agradecido del Barcelona, el club que formó y donde juega su hijo. “Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça”, dijo en la antesala de la final de la Copa del Rey.

“Vamos a ganar. Me da igual uno, dos o tres, los vamos a reventar”, añadió. Finalmente, fue triunfo por 3-2 para los blaugranas. Yamal aportó con dos asistencias.

Apuñalado

En agosto de 2024, Nasrauoi preocupó a la opinión pública por ser apuñalado tres veces en Barcelona. Según reportes del momento, fue atacado mientras paseaba a su perro. Tras el incidente fue derivado al hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Luego de salir del estado de gravedad, el padre de Yamal habló de lo vivido. “Me veía entre la vida y la muerte. Claro que tuve miedo, como cualquier ser humano. Estoy agradecido de volver a hablar”, comentó en aquel momento.