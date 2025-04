El desafiante mensaje de Lamine Yamal a horas de la semifinal de Champions: “Mientras gane, no me pueden decir nada”

El desafiante de Lamine Yamal a horas de la semifinal de Champions League: “Mientras gane, no me pueden decir nada”. (Foto: @fcbarcelona)

El Barcelona busca su primera final de Champions League luego de 10 años. El elenco blaugrana recibe este miércoles al Inter de Milán. Una de las grandes figuras de la temporada ha sido Lamine Yamal, delantero de 17 años que se posiciona como líder de la nueva generación de futbolistas. A horas del partido, el ariete analiza su meteórica carrera.

“Me gustaría ser recordado como un jugador que es bueno, y como persona que soy educado y respetuoso, que es lo que me han enseñado mis padres en casa”, apuntó.

“A mi edad, pocos jugadores habían tenido tantos partidos con el Barcelona. No todo el mundo lo logra. Con 17 años el nivel al que juego no lo hace cualquiera, y eso lo valoro”, añadió.

En esa línea, le resta valor al hecho de superar el centenar de partidos con el club culé y se desmarca de las comparaciones con Lionel Messi. “No he tenido miedo, pero sí tengo la motivación y cosquillas en la barriga. El miedo lo dejé en el parque de Mataró hace tiempo. No me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Eso lo dejo a ustedes. Intento ser yo mismo y hacer mi camino. Le admiro como mejor de la historia, pero no me comparo con él”, comentó.

Lamine Yamal brilla en el Barcelona con 17 años. Rodrigo Antunes

“La época de Lamine Yamal espero que sea la del Barça, significaría que nos iría bien a los dos. Ojalá que sí que marque”, complementó. De paso, envió un mensaje a sus críticos. “Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen, sí”, remarcó.

La estrella blaugrana hizo un llamado a los talentos jóvenes. “Para el fútbol no hay edad, va de la calidad y la mentalidad. No hay edad, si estás preparado lo estás. Lo estamos demostrando, somos un equipo muy joven y estamos a un nivel muy alto. La edad es un número solo”, sentenció al respecto.

Por otro lado, abordó los comentarios respecto a su corte de pelo. “Los cambios de look los hago porque me aburro. Lo hago para entretenerme. Así se me pasa antes el tiempo. Para entretenerme un poco. Me aburro en mi casa y lo hago”, explicó.

La llave ante el Inter

Mirando sus próximos desafíos, Yamal habla sobre la llave ante el cuadro nerazzurri. “Tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de demostrar de lo que somos capaces. El Inter es un equipo muy fuerte en defensa, es su mejor arma. En el contraataque juega muy bien. Pero nosotros somos buenos y hay que darlo todo para pasar de ronda. Juegan una semifinal de la Champions, juega para pasar a la final y lo dará todo, y no tiene nada que ver con su trayectoria en Italia”, señaló.

“Barella o Lautaro. El equipo es bueno al contraataque, de los mejores. Es un equipo que me gusta ver”, añadió.

En su estilo, descarta sentirse presionado de cara al enfrentamiento. “No le llamaría presión, es un ambiente como el de la final de la Copa del Rey, para salir a disfrutar. No siento presión, tal y como me lo tomo afronto los partidos para disfrutar. Me gustaría repetirlo”, enfatizó.