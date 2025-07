El día en que un ebrio Noel Gallagher conoció a David Bowie (y la canción con que Oasis lo tributó)

El ascenso de Oasis, de ser una pequeña banda que tocaba para hooligans y ebrios en los pubs en Manchester, a ser uno de los puntales del britpop, le dio otro estatus a Noel Gallagher. El músico se hizo un rostro familiar en la escena y pudo conocer a varios de sus ídolos.

Uno de ellos, era David Bowie. En plenos años noventa, el “camaleón” vivía un renacer artístico, gracias a su celebrado álbum Black tie white noise (1993), su matrimonio con la modelo Iman y el acercamiento a la electrónica. También tuvo un cameo en Fire walk with me (del universo Twin Peaks), salió de gira con NIN, cantó con Placebo y hasta profetizó las bondades de internet.

David Bowie

En esos mismos años, en que Gallagher se volvía una estrella de rock, tuvo la chance de conocer a Bowie. Lo detalló él mismo en charla con Big Issue. “Fui a ver a David Bowie y Morrissey al Wembley Arena en los ’90. Estaba muy borracho. Entonces, antes de que Bowie saliera, alguien se me acercó y me dijo: “¿Te gustaría venir a conocer a David?”. Así que me llevaron a ver a David Bowie a su camerino".

Y aunque para él, Bowie era un ídolo, estaba tan ebrio que el alcohol borró ese recuerdo. “No tengo ningún recuerdo de ello...Recuerdo haber entrado y él se estaba maquillando frente a un espejo, y ya está. Para mí, es tan importante como John Lennon y no tengo ni idea de qué dijimos cuando lo conocí”.

Noel Gallagher y David Bowie

Del encuentro solo existe una foto, en que se ve a Bowie reír de buena gana. Tiempo después, en charla con BBC2 Music, Gallagher añadió algunos detalles. “Recuerdo a nuestro chico [Liam] preguntando ¿Qué le decías a Bowie?, y le dije ‘Te estaba criticando’“.

Gallagher ha remarcado su gusto por la obra de Bowie. “Soy un gran admirador. Ya lo era, pero ahora me influye más que nunca. Es uno de los grandes de todos los tiempos”, señaló. Cuando se le preguntó qué le diría si estuviera vivo, respondió. “¿Puedes volver de gira, por favor?“.

Noel Gallagher

Y no se quedó solo en palabras. En julio de 1997, Oasis lanzó el single D’you know what I mean?, el primer corte promocional de su tercer álbum, Be here now. Este incluyó una versión de Heroes, el célebre tema que marca la trilogía Berlín de Bowie.

“Esta fue la primera canción que escuché de David Bowie”, comentó Noel en una entrevista, años después, al enterarse de la muerte del músico. “Cantar esta canción con la luz detrás de él. Me dejó alucinado. Un par de días después, fui a mi tienda de discos de segunda mano local, compré The best of Bowie y no volví atrás".

La versión de Oasis recrea algo de la sensación de la original, usando capas de guitarras distorsionadas, entre las que se incluye una que emula el arreglo de Robert Fripp.

No fue la única vez que el grupo de Manchester tocó la música de otros. Previamente, había registrado en el single Cigarettes & alcohol (1994), su versión para I am the Walrus de The Beatles (lurgo incluida en el recopilatorio The Masterplan). Años después, en el single All Around the world, grabaron su propia lectura para Street Fighting Man, de los Rolling Stones.