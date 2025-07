De proyecto casual a fenómeno de masas: el camino de Macha y el Bloque Depresivo a un Estadio Nacional casi agotado

Fue uno de esos proyectos que surgen por el gusto. Hacia 2007, en medio de las giras de Chico Trujillo, parte del grupo comenzó a desarrollar un repertorio ajeno al de las cumbias habituales. Eran clásicos de la canción romántica latinoamericana, la llamada “canción cebolla”. Fue el punto de origen para el Bloque Depresivo.

Liderados por Aldo “Macha” Asenjo, el grupo comenzó a desarrollar una carrera muy peculiar. Construyeron su sonido en base a guitarras, percusiones, cajón peruano, guitarrón, órgano, como si fueran un grupo que ameniza veladas entre los bares de los cerros de Valparaíso o en el Mercado Central.

Ahí destaca el trabajo de los músicos; José “Joselo” Osses en voz, piano y guitarra, Raúl Céspedes (quien escribió los arreglos de cuerda del MTV Unplugged de Los Bunkers) en guitarra, Mauricio “Machi” Barrueto en guitarra acústica, Carlos Rodríguez en trompeta, Simón Berrú en voz, bajo y guitarrón nicaragüense, y Daniel Pezoa y Christian Duarte en percusión. A veces en escena suman más músicos invitados, cuartetos de cuerda inclusive; por ejemplo, han pasado nombres que van de Vicente Cifuentes a María Esther Zamora.

El Bloque desarrolló un repertorio cargado de clásicos de Jorge Farías, Lucho Barrios, Palmenia Pizarro, Arturo “Zambo” Cavero, al que se le suman boleros de Álvaro Carrillo, Los Panchos, entre otros. Fueron algo más lejos y sumaron temas de estilos ajenos como Pequeña serenata diurna de Silvio Rodríguez, Trátame suavemente de Soda Stereo y hasta Amor Violento, de Los Tres. Y por cierto, añadieron canciones de Chico Trujillo.

Sin promoción, ni entrevistas, el proyecto comenzó a hacerse de un nombre como un fenómeno popular; más al aprovechar las posibilidades de las plataformas. Una presentación de 2012 en el Théâtre de la Ville en Francia, disponible en YouTube, sirvió para dar a conocer al Bloque Depresivo a un nuevo público.

En esa noche, además, el grupo tuvo de invitado a Álvaro Henríquez, quien hizo gala de su vocación popular, aprendida de sus años junto a Roberto Parra. El líder de Los Tres, quien ha sido recurrente en sus shows, cantó temas como Lo que un día fue no será, Loca (de Chico Trujillo), y hasta Hospital de su proyecto Pettinellis.

Aquel registro permitió impulsar todavía más la popularidad del Bloque Depresivo. Han llenado en varias ocasiones teatros como el Cariola y el Caupolicán; de hecho, en 2023, hicieron seis shows consecutivos, entre el 18 y el 23 de diciembre. En general, se trata de eventos producidos por ellos mismos, sin recurrir al canal habitual de las productoras y agendas de prensa.

De hecho, Asenjo nunca ha dado una entrevista para explicar los universos que rodean y explican al Bloque Depresivo. Incluso -sobre todo a bordo de Chico Trujillo- ha rechazado el protagonismo y los millones que significa un evento como el Festival de Viña del Mar. “No es un festival solamente de música. Pasó a ser una cosa de romances, piscinas, huevadas que no me importan, yo no veo televisión. No me interesan los cahuines”, ha dicho el artista.

Pese a todo ello, se imponía un salto todavía más masivo. La banda hará historia con una presentación en el Estadio Nacional, el próximo 20 de diciembre. Un lugar en que Macha, ya tocó junto a La Floripondio, en el Court Central, en 1995, y en 2016 se presentó con Chico Trujillo en la Noche Radio Activa en la Pista Atlética del recinto.

Uno que vio a La Floripondio en 1995, fue el músico y escritor Cristóbal González Lorca. “Era el evento de lanzamiento de rock chileno de Alerce, año 95. Ya me parecieron muy potentes y con mucha identidad en ese momento”, cuenta a Culto.

Con los años, el autor conoció a Macha y a su entorno. Así pudo ver el crecimiento de Bloque Depresivo y sus proyectos. “He tenido la suerte de ser testigo de todo trabajo de él y de todos los músicos que han estado alrededor del Macha. Todo el pino que le pusieron a La Floripondio para desarrollar el proyecto, el potente trabajo con Chico Trujillo a nivel nacional e internacional. Ver cómo se ha ido robusteciendo la capacidad de Macha de innovar, de manera autogestionada e independiente; este año tuvieron un aniversario muy lindo de los 25 años de Chico Trujillo en Recoleta. Es impresionante que un artista chileno logre mantenerse así de vigente con distintos proyectos; es un caso único y muy aplaudible”.

Foto: Mirko Yuras Quiroga IG de Macha y el Bloque Depresivo

Por lo mismo, González considera que el salto del Bloque al coliseo de Ñuñoa, era esperable. “Me parece que era lógico, con las altas convocatorias que vienen teniendo desde hace mucho tiempo, cinco Caupolicán llenos, yo creo que ya estaban como para un desafío de esas características”.

El autor pone en contexto la próxima presentación del Bloque en la historia de la música chilena. “Es un espacio de grandes hitos para la cultura popular y la música chilena, uno piensa en los conciertos de Sol y Lluvia, Los Prisioneros, los conciertos de Los Bunkers, los grandes conciertos por la memoria, el homenaje a Salvador Allende. También es un sitio de memoria, el Macha ha tenido un compromiso con la Fundación Víctor Jara, que es un repertorio que está presente en sus shows. Es muy simbólico que esto que va a ser un hito en la carrera del Bloque Depresivo se desarrolle en un lugar importante para la cultura chilena y la memoria del país. Me alegra mucho”.

Las entradas para ver al Bloque Depresivo en el Estadio Nacional ya están disponibles a través de www.ticketpro.cl, con precios que van desde los $20.000 a $40.000 más cargas por servicio. Hasta ahora se han agotado varias localidades y solo quedan tickets para galería norte, cancha general de pie y silla de ruedas.

¿Habrá la posibilidad de una segunda fecha? El plato está servido y la alternativa está abierta.