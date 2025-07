“Nos invade una enorme tristeza”: la trama editorial que sacude a Mafalda y su histórica casa en Argentina

Un sentido posteo comenzó a viralizarse en Facebook hacia la tarde del 30 de junio en la cuenta de la editorial trasandina Ediciones de la Flor. En rigor, dando cuenta de una noticia ya sabida pero que toma cuerpo a partir de este martes.

"Desde mañana, 1 de julio 2025, Ediciones de la Flor dejará de publicar los libros de Quino, el emblemático autor de nuestro sello". Tras 55 años, el sello argentino pierde la posibilidad de seguir publicando las historietas del dibujante creador de Mafalda.

En la misma publicación se explican las causas que generaron estos hechos: “Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos continuar cuidando su obra como lo hemos hecho desde que nos eligió como su casa, hace más de medio siglo. De todas formas, tenemos la certeza de que la historia mantendrá indisolublemente unidos nuestros nombres, como hasta ahora”.

Quino creó a Mafalda en 1964 y tras unos años publicando sus aventuras en los periódicos, en 1970 pasó a trabajar justamente con Ediciones de la Flor. Esto, en un acuerdo directo del autor con Daniel Divinsky y Ana María “Kuki” Miller, los fundadores del sello.

“Kuki” Miller no escondió su pesar ante los hechos, así lo señaló en declaraciones recogidas por el sitio Infobae. “Nos invade una enorme tristeza. Me cuesta entender el motivo por el cual los sobrinos tomaron esta decisión. Más de una vez cuando hablábamos con Quino del tiempo que llevábamos publicándolo me decía: ‘En Argentina Ediciones de la Flor dejará de editarme cuando vos lo decidas’”.

Ocurre que en 2020 tras la muerte de Quino -en rigor, Joaquín Salvador Lavado-, dejó como albacea de su obra a su sobrina, Julieta Colombo, quien era su habitual colaboradora. Esto a falta de hijos propios. Ahí se generó el primer acercamiento del gigante Penguin Random House con Colombo para hacerse de los derechos de edición. Pero esta se negó a acceder.

Pero, inesperadamente, Colombo falleció poco después, en 2023. De ahí en adelante, los derechos de edición fueron heredados por cinco sobrinos de Quino. Estos, sí aceptaron la propuesta de Random House para hacerse de los derechos de edición. Por lo demás, una movida habitual en el mundo editorial (por ejemplo, el paso de la obra de Roberto Bolaño desde Anagrama a Alfaguara, tras la muerte del escritor, en 2003).

“Eso impidió seguir respetando fielmente la voluntad de Quino en todos los aspectos derivados de su obra, como sí lo hizo ella durante los dos años y medio que lo sobrevivió -cuenta Miller-. Al morir Julieta, las decisiones quedaron en manos de los sobrinos, propietarios de toda la obra. Quiero creer que ellos no conocían realmente lo que su tío aceptaba o no hacer con su creación, dado que sí siempre estuvieron cerca afectiva pero no laboralmente”.

En rigor, uno de los sellos de Random House, Lumen, ya publicaba la obra de Quino en España, desde la década de 1970. En 1996, la casa editora pasó a ser parte del conglomerado editorial germano. Con el nuevo acuerdo, Lumen pasó también a editar la obra de Quino en Latinoamérica. En Argentina, Ediciones de la Flor hizo lo posible por conservarlos hasta último momento, pero por temas de costos se les hizo imposible abordarlo. No hubo nada que hacer.

“En Argentina los costos son muy altos en dólares —declaró Miller a El País—.Todo Mafalda [el libro que recopila las tiras completas] siempre se vendió afuera del país a unos 50 dólares. Hoy en Argentina cuesta unos 90.000 pesos, que son cerca de 80 dólares”.

En Chile, las historietas de Mafalda se encuentran editadas por Lumen desde marzo del 2024. En aquella oportunidad, según indican desde la oficina local de PRH a Culto, se comenzó con el volumen Mafalda para niñas y niños. Desde ahí continuó la publicación de las aventuras de la chica que no le gusta la sopa y cuestiona a la autoridad.

Próximamente, el camino de Mafalda estará en la lengua inglesa. A mediados de junio se anunció que el sello Elsewhere Editions comenzaría a publicarla en ese idioma en ese mismo mes. Serán cinco volúmenes traducidos por Frank Wyne. Esto apunta a un mercado donde Mafalda nunca ha sido muy conocida -a diferencia de Hispanoamérica-.

“Mafalda intenta averiguar qué significa el mundo de los adultos, y cuando se equivoca, las formas en que se equivoca iluminan mejor las incoherencias, las incongruencias y las ridiculeces”, dijo Frank Wynne al New York Times.

Los herederos de Quino fueron consultados por el matutino español El País, pero optaron no hacer declaraciones “por respeto a la larga relación que existió”. Por su lado, Miller apuntó a Infobae: “No han de dejado de llegar mensajes de clientes, lectores y más lamentando profundamente que nos hayan separado de los libros de Quino”. Será una sopa amarga.