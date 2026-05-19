Ramírez mantiene suspenso sobre si irá a la reelección en la UDI, mientras Alessandri asoma como carta para competirle a Longueira

“ Espero que haya una definición ojalá esta semana. Esta semana o la otra ”.

Con esas palabras ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, marcó los tiempos de una de las conversaciones que por estos días se ha tomado la denominada generación de recambio del gremialismo: quién se enfrentará al exsenador Pablo Longueira en las elecciones internas de fin de año.

Aunque todavía restan más de seis meses y aún no parte formalmente la campaña, en el partido ya empezó la cuenta regresiva para conformar las listas. En la actual directiva, según explican, la apuesta es mantener un diseño similar al que con el que llegaron a liderar la colectividad en 2024, con representantes de distintas generaciones del partido.

Lo cierto es que algunos nombres pueden variar, partiendo por la presidencia. Si bien aún no lo ha descartado ni públicamente, ni en privado, en la interna aseguran que Ramírez aún no define si buscar o no la relección, por lo que algunos ya están mirando eventuales reemplazos.

“Yo estoy disponible si es que la bancada, que trabaja muy unida, y ciertos grupos de militantes organizados que son muchos, que estamos conversando este tema, consideran que soy la mejor persona. Pero la verdad es que hay muy buenos nombres de personas que también están disponibles”, planteó Ramírez este lunes en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

En ese contexto, uno de los que ha empezado a sonar es el del actual presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. Aunque el tema es tratado con total hermetismo, según reconocen en la colectividad, algunos parlamentarios se han acercado al diputado para que, en caso de que Ramírez decida no competir, sea él quien asuma el desafío.

Y es que al interior del partido varios no tienen un buen diagnóstico del retorno de Longueira y apuestan porque la actual directiva se mantenga a la cabeza. Si bien, reconocen que exsenador está en su derecho a competir, marcan distancia de la postura más crítica que -a diferencia de la actual mesa- ha adoptado con el gobierno de José Antonio Kast, al que ha apuntado por decisiones como no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, la falta de avances en seguridad y lo que ha calificado como “improvisaciones”.

Las críticas de su entorno a la mesa liderada por Ramírez también ha generado ruido entre parlamentarios.

En ese escenario, Alessandri es uno de los nombres que más consenso genera para representar a la generación de recambio. No solo -dicen- milita en el partido hace casi 20 años, sino también porque para varios es uno de los parlamentarios de la colectividad que ha logrado posicionarse con más fuerza en los últimos años, ejerciendo cargos en comisiones clave y también como jefe de bancada.

En todo caso, en la UDI reconocen que el nombre de Alessandri no es seguro, no solo porque están a la epsra de Ramírez sino también porque el diputado ha transmitido estar enfocado en la presidencia de la Cámara y que, en ese contexto, sería complejo asumir una campaña, sobre todo considerando que su periodo termina recién en marzo y la elección interna debería realizarse a principios de diciembre.

“Yo estoy comprometido con estar un año en presidencia de la Cámara”, dijo Alessandri consultado por La Tercera.

De esa forma, en paralelo ya se han sondeado otros nombres. Mientras que en privado, algunos parlamentarios insisten con la posibilidad de que Ramírez busque mantenerse en el cargo, otros mencionan a dirigentes como el actual secretario general Juan Antonio Coloma y también al alcalde de Providencia Jaime Bellolio, como posibles reemplazantes.

En la actual mesa, en todo caso, recalcan que el tema no ha sido discutido formalmente y que el foco hoy está en terminar con los denominados consejos sociales que desde marzo están realizando a lo largo del país.

Al respecto, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, afirmó a La Tercera que “acá hay un proceso abierto que tiene sus tiempos y no hay que adelantarlo. La actual directiva tiene todo el derecho a reelegirse y que sea la militancia la que juzgue un trabajo que para mí merece ser valorado”.

Eso sí, recalcó que “las puertas siempre van a estar abiertas a otros candidatos que tienen el mismo derecho a presentarse”.

En esa línea, el diputado Daniel Lilayu aseguró que “lo más importante en un partido es la democracia interna y evidentemente creo que pueden aparecer más nombres, me alegra que hoy día tengamos varios sobre la mesa. Tanto Longueira como Alessandri tienen historia, son personas muy capacitadas y cualquiera de los dos u otros que aparezcan le van a hacer muy bien a la UDI”.

La diputada Constanza Hube, por su parte, recalcó que “la fortaleza de la UDI no reside en los protagonismos personales, sino en la convicción de un proyecto colectivo. La política, al menos como yo la entiendo, se construye en equipo. No hay espacio para el relato del llanero solitario cuando lo que está en juego es un partido con historia, con principios y con responsabilidad ante millones de chilenos”.

El diputado Mario Olavarría, en tanto, afirmó que “yo me alegro mucho de que Pablo Longueira haya decidido volver a la arena política y quiera presidir el partido. Ojalá por el bien de la UDI se llegue a un acuerdo de una sola lista para poder encabezar los próximos años y ser realmente una columna importante de este gobierno. Si hay elección, me parece que tanto los nombres de Longueira como Alessandri son ambos excelentes”.

En esa línea, el diputado Cristóbal Martínez afirmó planteó que “lo más importante es que la UDI evite caer en una disputa interna y que las elecciones de fin de año se resuelvan mediante una lista de consenso, que sea capaz de representar las distintas visiones que conviven al interior del partido”.