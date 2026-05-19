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    Corte de agua afectará a ocho comunas de la RM el fin de semana: se implementará plan de contingencia

    La suspensión de suministro se extenderá por 36 horas y obedece a trabajos de renovación de un acueducto. Según explicaron las autoridades, esta infraestructura es clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un corte de agua programado se efectuará el viernes 22 de mayo, a las 20:00 horas, en ocho comunas de la Región Metropolitana. La medida se extenderá por 36 horas y finalizará a las 8:00 de la mañana del domingo.

    La suspensión de suministro se efectuará debido a trabajos de alta complejidad técnica correspondientes a la obra estructural denominada “Paralelo Tramo Trinidad”.

    Se trata de una renovación del acueducto paralelo y al reforzamiento en la red de distribución de más de 13 kilómetros. Según explicaron las autoridades, esta infraestructura es clave para robustecer la seguridad hídrica de la zona sur de la capital.

    La contingencia afectará a un total de 143.048 clientes de las siguientes comunas:

    • La Cisterna (100% de la comuna afectada)
    • El Bosque (80%)
    • San Ramón (44%)
    • La Granja (40%)
    • La Pintana (23%)
    • La Florida (9%)
    • San Bernardo (9%)
    • San Miguel (5%)

    Según se detalló, el perímetro del corte incluye un catastro riguroso de 13 clientes críticos y 281 clientes sensibles dentro de la red.

    En consecuencia, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el director regional de Senapred RM, Miguel Muñoz; la seremi de Salud, Pía Venegas; y el director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, aseguraron que se mantendrán los equipos desplegados en un “robusto” plan de contingencia intersectorial.

    LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) señalaron que liderarán una “estricta fiscalización” del plan de contingencia de la empresa Aguas Andinas, supervisando tanto el desarrollo de las faenas en terreno como el cumplimiento de los tiempos de reposición comprometidos.

    “Nuestra labor es garantizar que la empresa cumpla estrictamente con los plazos de obra y los planes de mitigación. Estaremos en terreno fiscalizando que los 143 mil clientes afectados reciban el apoyo comprometido”, afirmó el superintendente Rivas.

    Por su parte, el gobernador Orrego explicó que este tipo de trabajos “buscan prevenir futuros riesgos para la ciudadanía y la ciudad, haciéndola más segura y resiliente. Por eso, llamamos a los vecinos y vecinas a informarse sobre los sectores afectados y acumular agua de manera preventiva”.

    Asimismo, el director regional de Senapred, precisó que la “logística para el abastecimiento alternativo está coordinada con los municipios para asegurar que el agua llegue a quienes no pueden acopiar”.

    La seremi de Salud, Pía Venegas, detalló que la prioridad absoluta será la vigilancia en terreno para garantizar la continuidad operativa de hospitales, centros de diálisis y Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor (Eleam).

    Asimismo, se fiscalizarán que los lugares de trabajos afectados que no posean métodos de emergencia suspendan sus funciones, ya que por norma deben asegurar al menos 30 litros diarios por trabajador.

    Desde Aguas Andinas señalaron que se dispondrá de todos los recursos técnicos y humanos para asegurar el desarrollo oportuno de las faenas dentro de los plazos establecidos.

    Junto con ello, informó que para resolver cualquier duda o requerimiento de la comunidad, los canales de atención y el Contact Center de la empresa se mantendrán operativos de forma ininterrumpida las 24 horas del día.

    Para saber si su sector se verá afectado revise el siguiente link.

    Más sobre:Corte de aguaRMOcho comunas

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