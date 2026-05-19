Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

En representación de la ministra de Salud, May Chomali, esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, asistió a la comisión de Salud del Senado para dar respuesta a las inquietudes tanto de los senadores como de los gremios de la Salud presentes en la instancia en cuanto a las implicancias que tiene el recorte del 2,5% que instruyó Hacienda para la cartera.

En esto, la autoridad fue categórica en insistir, tal como lo ha afirmado anteriormente la titular de Salud, que la rebaja al presupuesto no afectará la atención de pacientes.

Consultado acerca del detalle sobre la atención primaria, el subsecretario sostuvo que en relación a los 345 municipios que tienen una rebaja promedio del 0,5%, “hay 258 a los cuales no se le ha aplicado ningún ajuste”.

“¿Dónde se aplicó este ajuste? En primer lugar, en el programa FOFAR (Fondo de Farmacias) que guardan relación con infraestructura, que se reajustó en el orden de 1.651 millones“, señaló.

“Les quiero informar que sigue vigente un presupuesto en FOFAR del orden de los 53.821 millones de pesos”, indicó. Y ese ajuste de 1.651 millones, explicó, “pueden ser perfectamente resueltos a través del ahorro (de los municipios) en el no pago de las comisiones a la Cenabast".

En cuanto al funcionamiento de la Atención Primaria de Salud (APS) Universal, otra de las inquietudes que muchos gremios manifestaron tener, el subsecretario Montt anunció que habría un cambio en este ámbito.

“Respecto de APS Universal, existe todavía, y va a seguir existiendo, un presupuesto vigente de 17.879 millones de pesos. Lo que pasa es que se va a pausar, y voy a decir la palabra pausar, 3.947 millones de pesos a la espera de una evaluación del real impacto que ha tenido este programa".

En esto, indicó, se mantendrá el nombre, pero el enfoque será hacia el cáncer.

“Lo que nosotros queremos es mantener el programa de APS Universal, mantenerlo con el nombre de APS Universal, pero redirigir esos recursos, esos esfuerzos de gestión y administración, para la pesquisa y el tamizaje precoz de los cánceres más prevalente en el país“, señaló.

Junto con esto, el subsecretario reiteró que la atención primaria de salud “no se va a ver afectada”, ni tampoco se va a ver afectada la gestión que guarda relación con la atención de los pacientes.

“Todo lo contrario, los esfuerzos que se están haciendo es disminuir el gasto administrativo, que significa, por ejemplo, comprar medicamentos e insumos”, añadió.

Para esto, indicó que acordaron organizar una mesa de trabajo participativa relacionada con el financiamiento de la atención primaria de salud con los representantes de las asociaciones municipales, “pero también con los gremios”.

Eso esperan activarla, según detalló, en una o dos semanas.