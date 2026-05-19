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    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Por 
    Europa Press
    Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo en medio de sus constantes amenazas de reanudar la ofensiva tras el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y prorrogado en varias ocasiones por el magnate.

    “Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, ha expresado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Ala Este de la Casa Blanca, donde se están llevando a cabo remodelaciones.

    Trump ha vuelto amenazar así a Teherán con retomar la ofensiva en medio del alto al fuego, en vigor desde el 8 de abril. “Nunca le digo a nadie cuándo, pero sabían que estábamos muy cerca (de reanudar los ataques). Estaba a una hora de tomar la decisión de hoy”, ha dicho.

    El presidente, no obstante, ha afirmado que la parte iraní le contactó. “Habían escuchado que había tomado la decisión. Me dijeron: ‘¿Podría darnos un par de días más?’”, ha asegurado, agregando en otro punto que espera que no tengan que retomar los ataques, si bien “puede” que tengan que darles “otro gran golpe”.

    Sus palabras se producen después de que asegurara el lunes en un mensaje publicado en redes sociales que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para este martes tras una petición de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar ante supuestos avances en las negociaciones, mediadas por Pakistán.

    Irán ha amenazado este mismo martes con “abrir nuevos frentes” en caso de que Estados Unidos e Israel reactivan su ofensiva contra el país. “Si el enemigo comete una nueva estupidez y cae de nuevo en la trampa sionista y lanza otra agresión contra el querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él”, ha expresado el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia.

    Más sobre:IránDonald TrumpEstados Unidos

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