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    Política

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, expuso los aspectos principales en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, que luego tuvo que ser declarada secreta para proteger información sensible.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro del Interior, Claudio Alvarado. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hasta la Comisión de Gobierno del Senado acudió este martes el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para dar cuenta de los avances del Plan Escudo Fronterizo ejecutado por el gobierno en el norte del país.

    El jefe de gabinete asistió a la instancia acompañado del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto.

    En su intervención, el titular de Interior destacó que la iniciativa busca fortalecer el control de las fronteras terrestres y marítimas por parte del Estado en dicha zona, contribuir a disminuir las actividades del crimen organizado, los delitos transnacionales y la inmigración irregular.

    En ese punto, señaló que el plan tiene tres ejes, basados en el control de movimiento transfronterizo, terrestre y marítimo, la gobernanza en el territorio, y en tercer lugar, las políticas migratorias.

    En relación a este último objetivo, Alvarado apuntó al reforzamiento legislativo institucional en la materia.

    “Ustedes son testigos de que en el último tiempo, en la sala del Senado, en esta misma comisión, se han estado discutiendo tanto los proyectos de ley como las indicaciones que han surgido al efecto para el proyecto de tipificación del ingreso clandestino como delito, que actualmente entiendo está en la fase de trámite de sus indicaciones. Tenemos un proyecto que tenemos que hacer conversar con este, que dice relación con el perfeccionamiento de los procesos de expulsión administrativa”, señaló.

    Y luego agregó: “Estamos viendo también la opción en la Cámara de Diputados de tipificar la contratación de extranjeros irregulares como delito, la restricción de beneficios fiscales a migrantes irregulares, que es un proyecto que ya pasó a segundo trámite desde la Cámara al Senado hace poco tiempo atrás”.

    Según explicó el secretario de Estado, el objetivo es “desarrollar una acción integral en materia de control fronterizo, que haga que nuestras fronteras sean menos porosas, por lo tanto, que caiga el número de inmigración irregular de personas que ingresan irregularmente, que aumenten el flujo de salidas de inmigrantes, y que los que son detectados en flagrancia, puedan ser reconducidos inmediatamente”.

    Luego de la exposición inicial de Alvarado, la sesión fue declarada secreta para proteger información sensible que el Ejecutivo haría entrega a los senadores de la comisión.

    Más sobre:Claudio AlvaradoPlan Escudo FronterizoSeguridadSenado

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