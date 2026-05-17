Las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado quien emplazó al socialismo democrático (PPD, DC y PS) este domingo por la búsqueda de consensos al margen del Partido Comunista y el Frente Amplio, provocó rechazo en la oposición.

El proyecto de Reconstrucción Nacional constituye una apuesta legislativa para el Ejecutivo y su capacidad para atraer votos. En ese sentido, Alvarado sostuvo para El Mercurio que los acuerdos con el Socialismo Democrático se ven subordinados por el FA y PC. “Ahí no hay ninguna opción ni posibilidad de llegar a acuerdo”, indicó sobre el bloque más “duro” de la izquierda.

Sobre el emplazamiento de Alvarado, el diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló que su partido “tomó una decisión seria y colectiva: La reforma del gobierno, así como está, no tiene nuestro apoyo. No crea empleo, no activa inversión y abre un riesgo fiscal real para Chile. No apoyaremos una Ley de los Súper Ricos”.

“Esto no es una pelea entre duros y moderados. Es una pelea entre una mala ley y una alternativa seria. Nosotros presentamos propuestas para crecer, crear empleo y aliviar a las familias. El gobierno eligió no escuchar. Crecimiento sí, pero para todos", agregó Manouchehri.

Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo

Desde la misma vereda socialista, el senador Juan Luis Castro sostuvo que el PS “si tomó una línea en su último pleno comité central en abril en cuanto a que no aceptamos la idea legislar, la rechazamos, y esa es la posición que vamos a sostener”.

Aun así, Castro hay disposición para dialogar de acuerdo al resultado de la tramitación en la Cámara Baja. “Naturalmente, habrá que ver los límites, los umbrales de esa conversación y el ánimo que tenga el gobierno”, evaluó.

Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En tanto, el subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, sostuvo que la su bancada es “seria, propositiva e independiente. Nuestras decisiones jamás responden a ningún partido o influencia externa, sino que a nuestras propias convicciones”.

“Lo que falta es un compromiso real del gobierno. En la Comisión de Hacienda se rechazaron todas las indicaciones sin debate ni consideración, y todo indica que, lamentablemente, en la Sala va a ocurrir lo mismo. El ministro Quiroz no ha mostrado ninguna disposición real a escuchar ni a mejorar este proyecto. Sin voluntad de diálogo, no hay ningún acuerdo posible”, sostuvo Ulloa.

Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC), destacó, en diálogo con Mesa Central de Canal 13, la unidad de la oposición en el Senado y apuntó que “el Ejecutivo tiene suficientes problemas al interior de su propia coalición y creo que no es bueno pensando en que tenemos que construir un acuerdo amplio en el Senado".

Asimismo, Provoste apuntó que Alvarado “le habla a su público, porque estas diputas entre el Ministerio del Interior y segundo piso son algo evidente. Tienen hartas dificultades en el gobierno. La caída de la aprobación los complica (...) y con miras a la cuenta pública el ministro da esta larga entrevista”.

Socialismo Democrático rechaza emplazamiento de Alvarado y apunta falta de disposición del Ejecutivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El senador Iván Flores (DC), por su parte, marcó cierta distancia de los emplazamientos de Alvarado, pero enfatizó en que la posición en contra de legislar de los senadores de la Democracia Cristiana. “Desde ya nosotros hemos anticipado nuestro voto en contra, independientemente de lo que digan o hagan nuestros diputados, que yo espero que también se alineen”, anunció.

“Todo lo que de más que viene dentro de esta miscelánea, la verdad que ha generado más problemas que certezas de nuevo. Y en ese contexto entonces nosotros no estamos para negociar pañales, no estamos para rebajas poca y con eso conformarnos y darle el voto a una a una modificación estructural de nuestra economía", agregó Flores.