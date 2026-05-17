El segundo en ganar todos los Masters 1000: Jannik Sinner es profeta en Roma y estira su histórica racha

Jannik Sinner (1° del ranking ATP) sigue con un ritmo aplastante, donde pareciera no tener rival. Se convirtió en profeta en su tierra al ganar el único Masters 1000 que le faltaba. Se impuso sobre Casper Ruud (25°) en la final de Roma, por un doble 6-4, y se transformó en el primer local que gana el certamen en 50 años.

El nacido en San Cándido continúa rompiendo récords e instaurando sus propias marcas. Su victoria ante el noruego se tradujo en varias de ellas. Igualó a Novak Djokovic (4°) y se instaló como el segundo tenista en ganar todos los torneos Masters 1000.

Asimismo, siguió estirando su racha. Con 34 victorias seguidas, es el que más partidos consecutivos ha ganado en certámenes Masters 1000. Tras avanzar a semifinales había superado el récord de Nole, que logró 31 triunfos.

Además, es el primero en ganar los cinco torneos de la categoría que aparecen en el calendario. No sería una sorpresa que los gane todos. En ese trayecto, consiguió los tres Masters 1000 de arcilla en el mismo curso, igualando lo realizado por Rafael Nadal en 2010.

Por otra parte, Sinner se consagró como el segundo campeón italiano en Roma desde que inició la Era Abierta. El primer festejo local fue en 1976 gracias a Adriano Panatta, que estuvo presente para la coronación del tenista de 24 años 50 años después de la suya.

“Los últimos dos meses y medio han sido increíbles. Intento hacer lo mejor que puedo. Es simple, pero no cada día es algo simple de hacer”, aseguró tras el encuentro.