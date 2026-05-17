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    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado

    La ministra de Seguridad Pública se reunió con los altos mandos de ambas policías para abordar materias vinculadas al combate a la delincuencia y el crimen organizado en distintas zonas del país.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado

    La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, sostuvo este domingo una reunión de coordinación estratégica junto al general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

    En la instancia, las autoridades abordaron materias relativas al combate a la delincuencia y el crimen organizado en distintas zonas del país.

    Se trata de una nueva reunión de las que mantiene de forma permanente la ministra Steinert con los altos jefes de las policías, en las que se analizan antecedentes y se adoptan decisiones en base al plan presentado ante la Comisión de Seguridad del Senado y en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado

    Pilares y ejes del plan

    Según se informó, el plan contempla tres pilares principales: la recuperación del territorio por parte del Estado, la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y el fortalecimiento institucional.

    Además, considera siete ejes de trabajo: crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, colaboradores de seguridad y nuevos desafíos ministeriales.

    En la implementación del plan, hasta ahora se han concretado medidas como la detención de 7.000 prófugos en seis megaoperativos y el decomiso de más de 40 toneladas de drogas en 60 días.

    También se ha reportado el decomiso de marihuana más grande de los últimos 25 años en el norte del país y uno de los decomisos de cigarrillos de contrabando más grandes de la historia.

    Steinert encabeza reunión con Carabineros y la PDI para coordinar plan contra crimen organizado. En la imagen, Eduardi Cerna, director general de la PDI.
    Más sobre:Trinidad SteinertEduardo CernaMarcelo ArayaMinisterio de SeguridadPolicía de InvestigacionesCarabinerosPlan de SeguridadCrimen Organizado

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