Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Real Betis en TV y streaming
Los actuales campeones de LaLiga reciben la visita de los dirigidos por Manuel Pellegrini este domingo.
Durante la tarde Barcelona recibe al Real Betis en el marco de la Fecha 37 de LaLiga, que se juega de forma simultánea este domingo.
Los azulgrana llegan tras caer por 0-1 ante Alavés, pero como campeones asegurados del campeonato local.
En tanto, los dirigidos por Manuel Pellegrini se mantienen en quinto puesto y vienen de celebrar un 2-1 ante Elche.
Cuándo juega Barcelona vs. Real Betis
El partido de Barcelona contra Real Betis es este domingo 17 de mayo, a las 15:15 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para este compromiso.
Dónde ver a Barcelona vs. Real Betis
El partido de Barcelona contra Real Betis se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online de este cruce va por la plataforma DGO.
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