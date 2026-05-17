Cómo podría impactar el rally del cobre y del litio a la economía y a las arcas fiscales este año

Cuando hace dos años comenzaba a insinuarse en el mercado mundial un nuevo “superciclo” del del cobre y de otros commodities, en medio de la consolidación de China como la “nueva fábrica” del mundo, la cautela con los precios predominaba entre los analistas. Sin embargo, dos años después, el furioso rally del metal rojo, que ha mantenido su precio por sobre los US$6 la libra durante la última semana, ha roto definitivamente con esa cautela y ha obligado a los expertos a subir sus estimaciones para el corto y mediano plazo.

La escalada del cobre, a la cual se le ha sumado el fuerte incremento de este año del valor del litio, significará un respiro para las alicaídas arcas fiscales y la economía en este 2026, marcadas por una actividad que no repunta y variadas turbulencias externas. “En este momento de guerra en Medio Oriente, la única buena noticia para la economía chilena de los últimos meses es la fuerte alza del cobre”, afirma un influyente asesor financiero de la plaza, quien cree que hay múltiples factores que influyen para evaluar cuál será el impacto del alza del commodity en las arcas fiscales del país.

Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo. VIA BLOOMBERG NEWS

Si bien el metal rojo cayó 3% en el cierre de la semana, a US$6,15 la libra, el precio se mantiene en niveles récord: el promedio anual llega a los US$5,86 la libra, lo que es cerca de un 30% superior al promedio del año anterior, pese a la mantención de la guerra en Irán. El litio, a su vez, terminó la semana en los 192 mil yuanes por tonelada. Al cierre del primer trimestre, el valor del este último mineral acumuló un alza de casi 85% y los analistas apuestan a que podría seguir subiendo.

El origen de la subida

Los expertos coinciden en que los altos precios actuales del cobre están fundados en factores estructurales presentes en los últimos años, pero añaden que existen presiones transitorias que han empujado el valor del metal rojo más allá de lo pensado en las últimas semanas. La mezcla de presiones de oferta y demanda han derribado cualquier influencia que haya tenido el ataque de Estados Unidos a Irán y su efecto en la economía mundial, concuerdan los analistas.

El académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, afirma que buena parte de los shocks de oferta que venían afectando al mercado del cobre provienen de la menor producción de tres claves yacimientos en el mundo, como son las dos minas subterráneas del complejo Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, el que tuvo que paralizar su producción tras una inundación. “Esto dio lugar a la reducción de la producción en cerca de 150 mil toneladas en el año 2025, descenso que se extendería a 2026, ya que los cambios que se están haciendo al método de explotación son mayores”, explica Lagos.

También apunta a los efectos en la producción de los accidentes de El Teniente en julio del año pasado, en Chile, y de Grasberg, en Indonesia, la segunda mina de cobre más grande del mundo después de Escondida, la que tuvo un deslizamiento de barro que significó la pérdida de vida de siete trabajadores y que suspendió totalmente la producción en el último trimestre del año. “La pérdida de producción estimada fue de más de 500 mil toneladas en 2025, y prácticamente sin recuperación hasta avanzado 2027. Los accidentes de estas tres enormes minas subterráneas, significaron una pérdida de producción de cerca del 3% de la producción mundial”, añade Lagos, quien también atribuye el rally del cobre a la caída del dólar frente a otras monedas en el mundo.

Daniela Desormeaux.

Daniela Desormeaux, economista de la Universidad Católica y experta en commodities, coincide y plantea que efectivamente hoy hay un problema de escasez real. “En las últimas semanas todas las mineras han reportado sus resultados operacionales y financieros para el primer trimestre del año y, en ese contexto, se generó mucha preocupación por la situación de Grasberg, en Indonesia. Se suponía que la entrada en operación iba a ser en la segunda mitad de este año y la señal que se dio es que sería con suerte en 2027, tirando para 2028”, expone Desormeaux, quien recuerda que la producción en régimen de la mina de Freeport es de unas 700 mil toneladas de cobre al año.

“Antes de eso se preveía que hacia finales de la década el mercado entraría en déficit, pero esto ya confirma que la situación de escasez es aún un poco más grave o es más deficitaria de lo que se pensaba. Hay un claro problema de oferta en estos momentos”, añade. Pero Desormeaux va más allá y dice que la restricción de China a sus envíos de ácido sulfúrico, un insumo clave para el proceso de producción de cobre lixiviado, también está afectando el mercado y la producción en el mundo.

En materia de demanda de cobre, Desormeaux apunta a que la escalada del petróleo producto de la guerra en el Medio Oriente y las tensiones entre China y Estados Unidos han acelerado la transición energética en el mundo hacia las energías renovables y la electricidad, lo que favorece al cobre y también al litio.

Emanoelle Santos, analista de mercados de inversiones XTB, confirma esta visión sobre el litio y dice que en el corto plazo los precios del mineral tienen soporte real para mantenerse elevados, en el rango de los 200.000 yuanes por tonelada en el mercado chino, aunque con alta sensibilidad a la velocidad a la que China reactiva capacidad productiva suspendida y a la evolución del conflicto en Medio Oriente.

“Por el lado de la demanda está acelerando la adopción de vehículos eléctricos como alternativa al combustible fósil encarecido y por el lado de la oferta está presionando los costos de producción vía escasez de azufre. El mercado está en una fase de verificación crítica, con los futuros que ya superaron los 200.000 yuanes por tonelada, pero esa señal no se ha transmitido todavía a los contratos de energía almacenada ni a las decisiones de compra de los fabricantes de baterías, que siguen operando con inventarios previos y contratos de precio fijo. Mientras esa transmisión no se materialice en volúmenes de compra concretos, el alza tiene más de expectativa que de demanda efectiva”, explica Santos.

Juan Carlos Guajardo

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, coincide en que los precios del litio se benefician de la transición energética. Con todo, Guajardo tiene una visión más conservadora a futuro con el litio, a diferencia de sus perspectivas con el cobre. “El litio tiene usos más específicos y no se beneficia del tema de los data centers y de la inteligencia artificial como sí sucede con el cobre. A diferencia del metal rojo, el litio no tiene escasez de recursos, tiene un tema de la velocidad con que se ponen en operación los proyectos. Además, un cambio tecnológico en el mercado del litio puede tener un efecto en meses; en el mercado del cobre eso puede tomar décadas”, aclara el experto.

El impacto fiscal

En el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre del año pasado, válido para la elaboración del Presupuesto 2026 en ejecución, se pronosticó un precio promedio del cobre de US$4,35 la libra, lo que está más de un dólar por debajo del promedio anual de este año y alimenta las expectativas de los millonarios recursos adicionales que puede significar el rally del metal rojo.

Los cálculos privados apuntan a mayores ingresos para el país de entre US$30 millones a US$ 60 millones por cada centavo de dólar la libra promedio, derivados de los mayores excedentes que pueda entregar Codelco al Fisco y la tributación (royalty e impuesto de primera categoría) de la gran minería privada principalmente. Los mayores ingresos finales también estarán influidos por los costos de la industria este año y la evolución de la producción del mineral en Chile, la cual tuvo pobre comienzo de año.

Con todo, Guajardo estima que con un precio promedio de US$5,5 la libra para este año, los mayores ingresos para el fisco debieran rondar los US$4 mil millones este 2026. “De todas formas, ese promedio se puede quedar corto y ahí los ingresos extra para el Fisco pueden ser mayores”, añade el director de Plusmining, quien repara que a eso habría que sumarle los recursos extra por litio.

Juan Ortiz

El economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, intenta también aterrizar el efecto de los mayores ingresos sobre las arcas fiscales. Frente a un escenario de incremento del precio del cobre (promedio US$ 5,5 la libra) y del litio (promedio US$20.000 la tonelada), el impacto en mayores ingresos fiscales respecto al Presupuesto de 2026 sería un alza en torno a los US$2.500 millones, en el caso del cobre, y de US$ 600 millones en el caso del Litio, aproximadamente, calcula Ortiz.

“En todo caso, el efecto en pesos es más acotado como resultado de un tipo de cambio más apreciado respecto al tipo de cambio utilizado en la Ley de Presupuestos”, precisa.

Pero la mayor inyección de recursos este año podría ser sólo un alivio para el complejo panorama de las cuentas fiscales. El déficit fiscal efectivo del año pasado fue de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a un saldo negativo de unos US$ 10 mil millones, y se proyecta una meta de -1,8% para este año.

En el seno del gobierno creen que los cálculos con que se hicieron los supuestos del Presupuesto 2026 están sobrestimados y que el “hoyo” fiscal a cubrir es mucho más amplio de lo que aparece en el último IFP elaborado por el Ejecutivo anterior.

“Los mayores ingresos por cobre o litio solo podrían compensar las sobrestimaciones de ingresos del Presupuesto. Los ingresos tributarios están sobrestimados en unos US$2.500 millones. Todo ese exceso de ingresos se va a financiar déficit fiscal o a menor deuda”, asegura un experto fiscal, quien también matiza los cálculos de mayores ingresos dada la débil producción minera evidenciada el primer trimestre. El país produjo 1.226.290 toneladas de cobre fino durante el primer trimestre de 2026, una disminución de 6% frente a igual lapso del año pasado y su menor arranque trimestral desde 2017, según datos del INE.