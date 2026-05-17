PDI realiza dos incautaciones en sector oriente de la RM y detiene a cuatro personas: vendían droga a través de aplicaciones

Funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Providencia de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente llevaron a cabo dos operativos esta semana en que detuvieron a cuatro personas, incautaron sustancias ilícitas y herramientas para la producción y venta de estas.

En ambos casos, los sujetos ocupaban aplicaciones de redes sociales para la venta de estos productos y fueron detenidos por infracción a la Ley 20.000.

Según el subprefecto Marco Contreras, en el primer procedimiento pudieron comprobar que principalmente, se comercializaba cannabis sativa y los derivados de estas especies vegetales.

El detective además mencionó que en paralelo al decomiso de las sustancias, también incautaron “elementos de dosificación, de procesamiento y de sellado de la misma droga, tales como una prensa hidráulica, un horno deshidratador al vacío que es utilizado principalmente por laboratorios, también selladoras que eran utilizadas para la dosificación de la misma droga”.

Sobre el segundo operativo, Contreras señaló que detuvieron en una estación de metro de la comuna de Ñuñoa a dos sujetos que se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas.

El subprefecto indicó que estas personas se contactaban con sus potenciales compradores a través de distintas aplicaciones y redes sociales para coordinar la entrega de la sustancia.

“Aprovechando el anonimato que otorgan estas redes pueden comercializar distintos tipos de sustancias a distintas personas y coordinar a su vez los envíos o las entregas personales en distintos lugares de gran afluencia de público con el objeto de resguardar su propia seguridad”, explicó.

Durante este segundo procedimiento, incautaron cannabis sativa procesada, hongos alucinógenos y frascos de codeína líquida.

Según las estimaciones de la PDI, en total la venta de este lote hubiera podido recaudar cerca de 20 millones de pesos. Además se decomisaron teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención.

Tras la audiencia, los imputados del primer operativo quedaron con prisión preventiva, mientras en el segundo caso, los sujetos quedaron con medidas cautelares menores.