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    Israel y EE.UU. se estarían preparando para reanudar hostilidades contra Irán

    El ejército israelí se encuentra en estado de máxima alerta ante una eventual reanudación de los ataques contra Teherán. En paralelo, Irán advirtió que cualquier nueva agresión militar tendrá una respuesta “más contundente y severa”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Israel y EE.UU. se estarían preparando para reanudar hostilidades con Irán

    El ejército israelí se encuentra en estado de máxima alerta ante una posible reanudación de los ataques contra Irán, según informó este domingo el diario israelí Yedioth Ahronoth, citando fuentes gubernamentales.

    De acuerdo con el reporte, el gobierno de Israel está a la espera de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de crecientes señales de que Washington y Tel Aviv podrían retomar las hostilidades contra Teherán.

    El medio israelí señaló que cada vez existen más indicios de que Trump habría llegado a la conclusión de que Irán no está dispuesto a aceptar sus condiciones para poner fin a la guerra.

    Israel y EE.UU. se estarían preparando para reanudar hostilidades contra Irán

    En ese contexto, Yedioth Ahronoth informó que Estados Unidos e Israel se estaban preparando intensamente para una eventual reanudación de las hostilidades.

    En paralelo, The New York Times reportó que el Pentágono se estaba preparando para retomar la guerra, debido a que no se habrían alcanzado los objetivos originales de Washington, particularmente respecto del programa nuclear iraní.

    La tensión también escaló luego de que Irán advirtiera este domingo a Estados Unidos que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta “más contundente y severa”.

    Israel y EE.UU. se estarían preparando para reanudar hostilidades contra Irán Sha Dati

    La advertencia fue realizada por el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, quien afirmó que la respuesta de Teherán podría incluir escenarios “sorpresivos y devastadores”.

    Las declaraciones se producen después de nuevas amenazas del presidente Donald Trump y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz. Según agencias internacionales, el escenario mantiene en alerta a las partes ante una eventual reanudación del conflicto.

    Más sobre:IsraelEstados UnidosIránMedio OrienteGuerraConflictoExtrecho de Ormuz

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