Kenia refuerza controles en fronteras y aeropuertos para prevenir transmisión del ébola

Kenia activó medidas “reforzadas de preparación y respuesta” en fronteras y aeropuertos para prevenir la transmisión transfronteriza del ébola, informó este domingo el Ministerio de Salud del país africano.

La cartera sanitaria subrayó que Kenia se mantiene libre del virus, que ya ha dejado 88 muertos en el este de la República Democrática del Congo y Uganda.

Según un comunicado del ministerio, las autoridades constituyeron un “Equipo Nacional de Preparación para el Ébola” con el objetivo de coordinar actividades preventivas ante el avance del brote en la región.

Además, se activó un “Centro Nacional de Operaciones de Emergencia de Salud Pública” para monitorear y coordinar alertas en tiempo real.

Kenia refuerza controles en fronteras y aeropuertos para prevenir transmisión del ébola ABUBAKER LUBOWA

El gobierno keniano también fortaleció los controles en aeropuertos y puntos fronterizos, mediante mejoras en la vigilancia de las fiebres hemorrágicas virales y la detección rápida de eventuales casos.

“Estamos monitoreando de cerca la evolución de la situación junto con socios regionales e internacionales de salud pública”, dijo el director general de Salud, Patrick Amoth.

Llamado a estar atentos a los síntomas

Amoth instó a la población a confiar estrictamente en las actualizaciones oficiales del Ministerio de Salud o de agencias internacionales de salud pública.

Asimismo, pidió que cualquier persona que presente síntomas similares a los del ébola, especialmente quienes hayan viajado a regiones afectadas, busque atención médica de inmediato.

Las autoridades también reforzaron los laboratorios con capacidad de diagnóstico, realizaron capacitaciones a trabajadores sanitarios e iniciaron campañas de concienciación pública.

Kenia refuerza controles en fronteras y aeropuertos para prevenir transmisión del ébola ZOHRA BENSEMRA

El Ministerio de Salud informó además que mantiene una coordinación estrecha con la Organización Mundial de la Salud, la agencia de salud de la Unión Africana y otros socios regionales y globales.

El comunicado se emitió luego de que la OMS declarara la “emergencia de salud pública de importancia internacional”, tras detectarse un caso transfronterizo de un ciudadano congoleño de 59 años.

Según los antecedentes entregados, el hombre cruzó a Uganda para buscar ayuda médica y falleció en el hospital.