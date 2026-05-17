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    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Madrid en TV y streaming

    El cuadro con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe la visita de los merengues por LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    Este fin de semana llega un importante desafío para el Sevilla, donde recibe al Real Madrid en el marco de la Fecha 37 de LaLiga.

    El equipo con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llega a la recta final del campeonato local tras conseguir alejarse del descenso y luego de anotar una victoria por 3-2 ante Villarreal.

    Bajo ese escenario, el cuadro con los nacionales buscará aprovechar la localía para enfrentarse a los blancos, que vienen alzarse por 2-0 ante Oviedo y se mantienen en segundo lugar de la tabla local tras el Barcelona.

    Cuándo juega Sevilla vs. Real Madrid

    El partido de Sevilla contra el Real Madrid es este domingo 17 de mayo, a las 13:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

    Dónde ver a Sevilla vs. Real Madrid

    El partido de Sevilla contra el Real Madrid se transmite en el canal ESPN.

    Además, el cruce de LaLiga tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaReal MadridSevilla - Real MadridDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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