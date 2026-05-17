Quiénes son y qué hacen los cinco hijos de Juan Hurtado Vicuña

El 22 de abril de 2026 no fue un día cualquiera en el mercado financiero chileno. Tras 33 años de permanencia en Entel y 25 en su presidencia, Juan Hurtado Vicuña (79) dejó el directorio de la firma. No estuvo presente. El vicepresidente Luis Felipe Gazitúa leyó un discurso en el que recordó que el empresario ingresó al directorio en 1993 y lo presidió desde 1996: en esas tres décadas, los ingresos de la compañía se multiplicaron veinticinco veces y la base de clientes pasó de uno a más de veinte millones entre Chile y Perú. En su reemplazo entró su hija María Ignacia Hurtado Cruzat (45), la segunda de sus cinco descendientes en tomar el relevo: Juan Carlos Hurtado Cruzat (42) entró a Cementos Polpaico en 2019 y después a Entel, Consorcio y Pucobre.

Es el ingreso formal de la segunda generación a los activos más sensibles del holding, confirma un cercano a la familia. Los otros hermanos, Cristóbal (35), Victoria (38) y Magdalena (46) se mantienen en sus negocios propios, pero todos están preparados para pasar en algún momento a integrar una mesa en representación de sus intereses. “Juan se preocupó de que sus hijos conocieran los negocios y se apoyaran entre ellos y sus primos”, añade el mismo director.

En marzo, después de 16 años, Juan Hurtado Vicuña había dejado también la presidencia de la red educacional Santo Tomás (una universidad, un CFT y un instituto profesional) y en su reemplazo entró su sobrino, el ingeniero civil y profesor Tomás Rivadeneira Hurtado, quien formaba parte de la directiva de la entidad desde 2024. Él es hijo de María Mercedes Hurtado Vicuña, una de las tres hermanas de los seis hermanos Hurtado Vicuña.

Juan Hurtado Vicuña forma junto a sus hermanos uno de los grupos económicos más sólidos y quizá discretos de Chile. A través de P&S S.A., su familia controla el 43,95% de Consorcio Financiero, holding valorizado en más de US$ 2.000 millones que agrupa a Banco Consorcio y a diversas compañías de seguros. En Entel, donde los Hurtado comparten el control con los Matte, Izquierdo Menéndez, Fernández León y Gianoli, la empresa cerró 2025 con utilidades de US$ 200 millones aproximadamente. El grupo tiene también presencia en Pucobre y en Cemento Polpaico (a través de Lota Green y Gamma Cementos), entre otras. Y atesora un activo familiar más íntimo: la viña Maquis, adquirida por los ancestros de Hurtado en 1916 y hoy dirigida por Ricardo Rivadeneira Hurtado, también sobrino del empresario.

La rama Hurtado Cruzat, al igual que la rama Hurtado Vicuña, opera unida. Inversiones Futuro Limitada es una de las principales sociedades que agrupa los recursos generados por sus participaciones en diversos negocios: tiene un capital de 28.063millones (unos US$ 31 millones). Lo mismo sucede con Inversiones HC, y a su vez cada uno posee sus propios negocios y “matrices”, con nombre de isla: Huapi (Magdalena), Dama (María Ignacia), Tac (Juan Carlos), Quinchao (Victoria) y Mocha (Cristóbal).

El primero

De los Hurtado Cruzat, el primero que se integró a la estructura corporativa del conglomerado fue Juan Carlos, ingeniero civil industrial de la Chile y MBA de Kellogg. En su entorno dicen que desde pequeño le interesaron los negocios. Desde 2019 ocupa un lugar en el directorio de Cemento Polpaico, donde el clan tiene participación a través de Lota Green, sociedad que a su vez controla Gamma Cementos II SpA, accionista principal de la cementera.

En abril de 2024, cuando su padre cedió sus posiciones en las filiales del holding financiero, Juan Carlos Hurtado ingresó al directorio de Banco Consorcio y de Consorcio Seguros Generales. Ese mismo año, fue designado como uno de los tres integrantes del directorio formal de Inversiones Futuro Limitada, junto al propio Juan José Hurtado Vicuña, y a su hermano Cristóbal. También mantiene un asiento en Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre).

En 2017 cofundó con Felipe Manterola Wherex una plataforma de abastecimiento que conecta proveedores con empresas. El emprendimiento ya opera fuera de Chile, con presencia en Perú, Colombia y México, y en el mercado dicen que es uno de los proyectos propios más consolidados de la nueva generación Hurtado. Quienes lo conocen dicen que su paso por la banca de inversión de JP Morgan en Nueva York terminó por configurar su perfil.

La nueva directora

Arquitecta (PUC) y diplomada en Finanzas Aplicadas (UDD), María Ignacia Hurtado Cruzat acaba de asumir en Entel, una empresa que cotiza en bolsa y opera en dos países. Hasta ahora, su perfil público era el de una profesional concentrada en su propio estudio. En marzo de 2024 creó Willumsen Hurtado Arquitectos Limitada, sociedad al 50% con su marido, Juan Willumsen, cuya cartera incluye proyectos en Lo Barnechea, Cachagua, Las Brisas de Santo Domingo y Catapilco: casas, condominios de town houses, bibliotecas y restauraciones. Una de sus obras más citadas es la rehabilitación de la casa patronal de adobe de la Viña Maquis, dañada por el terremoto de 2010, que la familia reconvirtió en un espacio de turismo enológico.

Autos y condominios

El segundo hombre del clan eligió un camino distinto. Cristóbal Hurtado Cruzat, ingeniero civil (UC), se especializó con un MBA en Chicago Booth y hoy trabaja como vicepresidente de Fixed Income High Yield Chile en Moneda Patria Investments, una de las gestoras de activos más relevantes de América Latina.

Su rol está en el área de crédito y renta fija: un perfil técnico de alto nivel, alejado del gobierno corporativo familiar, pero inserto en el núcleo del sistema financiero chileno. Es socio de las familias Cox y Cruzat en Nexcar Renting SpA, sociedad de leasing constituida en 2020, y en su entorno cuentan que si bien es el que tiene mayor interés por el mundo financiero tiene puestas algunas fichas en el rubro logístico e inmobiliario.

Lejos del IPSA

Victoria, la menor de las mujeres, ha desarrollado su carrera lejos de los directorios de las empresas IPSA. Formada como diseñadora digital de la Universidad del Desarrollo (UDD), su foco está en el diseño y la arquitectura interior. Desde 2015 es socia en Vi&Ca decoración, firma especializada en crear la identidad visual de proyectos inmobiliarios, desde departamentos piloto hasta halls de acceso. Trabajó en el retail (Komax) y consultoras (Gulliver S.A.). En su entorno dicen que está concentradas en proyectos propios.

La mayor de los hermanos, Magdalena (46), es sicóloga de la Universidad Católica, con orientación psicoanalítica. Su actividad pública se concentra en la dirección del Centro de Psicoterapia y Psicología Analítica (CPPA). Gestiona Calala SpA, un vehículo de inversión unipersonal constituido en 2018 para operaciones inmobiliarias y financieras. Además, participa en la administración de la productora de alimentos Pitachips desde 2019.P