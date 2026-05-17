SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Quiénes son y qué hacen los cinco hijos de Juan Hurtado Vicuña

    El retiro del patriarca de la presidencia de Entel en abril generó el ingreso de su hija María Ignacia a la primera línea de las empresas del grupo, algo que ya había adelantado su hermano Juan Carlos, quien tras su paso por la banca internacional ahora integra los directorios clave del holding. Los otros tres hermanos combinan negocios familiares con proyectos propios en finanzas, diseño y salud mental.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega
    25.04.2019 JUNTA DE ACCIONISTA ENTEL. SECCION PULSO. FOTO: RICHARD ULLOA / LA TERCERA JUAN HURTADO VICUÑA - PRESIDENTE - DIRECTORIO - ENTEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Richard Ulloa.

    El 22 de abril de 2026 no fue un día cualquiera en el mercado financiero chileno. Tras 33 años de permanencia en Entel y 25 en su presidencia, Juan Hurtado Vicuña (79) dejó el directorio de la firma. No estuvo presente. El vicepresidente Luis Felipe Gazitúa leyó un discurso en el que recordó que el empresario ingresó al directorio en 1993 y lo presidió desde 1996: en esas tres décadas, los ingresos de la compañía se multiplicaron veinticinco veces y la base de clientes pasó de uno a más de veinte millones entre Chile y Perú. En su reemplazo entró su hija María Ignacia Hurtado Cruzat (45), la segunda de sus cinco descendientes en tomar el relevo: Juan Carlos Hurtado Cruzat (42) entró a Cementos Polpaico en 2019 y después a Entel, Consorcio y Pucobre.

    Es el ingreso formal de la segunda generación a los activos más sensibles del holding, confirma un cercano a la familia. Los otros hermanos, Cristóbal (35), Victoria (38) y Magdalena (46) se mantienen en sus negocios propios, pero todos están preparados para pasar en algún momento a integrar una mesa en representación de sus intereses. “Juan se preocupó de que sus hijos conocieran los negocios y se apoyaran entre ellos y sus primos”, añade el mismo director.

    En marzo, después de 16 años, Juan Hurtado Vicuña había dejado también la presidencia de la red educacional Santo Tomás (una universidad, un CFT y un instituto profesional) y en su reemplazo entró su sobrino, el ingeniero civil y profesor Tomás Rivadeneira Hurtado, quien formaba parte de la directiva de la entidad desde 2024. Él es hijo de María Mercedes Hurtado Vicuña, una de las tres hermanas de los seis hermanos Hurtado Vicuña.

    Juan Hurtado Vicuña forma junto a sus hermanos uno de los grupos económicos más sólidos y quizá discretos de Chile. A través de P&S S.A., su familia controla el 43,95% de Consorcio Financiero, holding valorizado en más de US$ 2.000 millones que agrupa a Banco Consorcio y a diversas compañías de seguros. En Entel, donde los Hurtado comparten el control con los Matte, Izquierdo Menéndez, Fernández León y Gianoli, la empresa cerró 2025 con utilidades de US$ 200 millones aproximadamente. El grupo tiene también presencia en Pucobre y en Cemento Polpaico (a través de Lota Green y Gamma Cementos), entre otras. Y atesora un activo familiar más íntimo: la viña Maquis, adquirida por los ancestros de Hurtado en 1916 y hoy dirigida por Ricardo Rivadeneira Hurtado, también sobrino del empresario.

    La rama Hurtado Cruzat, al igual que la rama Hurtado Vicuña, opera unida. Inversiones Futuro Limitada es una de las principales sociedades que agrupa los recursos generados por sus participaciones en diversos negocios: tiene un capital de 28.063millones (unos US$ 31 millones). Lo mismo sucede con Inversiones HC, y a su vez cada uno posee sus propios negocios y “matrices”, con nombre de isla: Huapi (Magdalena), Dama (María Ignacia), Tac (Juan Carlos), Quinchao (Victoria) y Mocha (Cristóbal).

    El primero

    De los Hurtado Cruzat, el primero que se integró a la estructura corporativa del conglomerado fue Juan Carlos, ingeniero civil industrial de la Chile y MBA de Kellogg. En su entorno dicen que desde pequeño le interesaron los negocios. Desde 2019 ocupa un lugar en el directorio de Cemento Polpaico, donde el clan tiene participación a través de Lota Green, sociedad que a su vez controla Gamma Cementos II SpA, accionista principal de la cementera.

    En abril de 2024, cuando su padre cedió sus posiciones en las filiales del holding financiero, Juan Carlos Hurtado ingresó al directorio de Banco Consorcio y de Consorcio Seguros Generales. Ese mismo año, fue designado como uno de los tres integrantes del directorio formal de Inversiones Futuro Limitada, junto al propio Juan José Hurtado Vicuña, y a su hermano Cristóbal. También mantiene un asiento en Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre).

    En 2017 cofundó con Felipe Manterola Wherex una plataforma de abastecimiento que conecta proveedores con empresas. El emprendimiento ya opera fuera de Chile, con presencia en Perú, Colombia y México, y en el mercado dicen que es uno de los proyectos propios más consolidados de la nueva generación Hurtado. Quienes lo conocen dicen que su paso por la banca de inversión de JP Morgan en Nueva York terminó por configurar su perfil.

    La nueva directora

    Arquitecta (PUC) y diplomada en Finanzas Aplicadas (UDD), María Ignacia Hurtado Cruzat acaba de asumir en Entel, una empresa que cotiza en bolsa y opera en dos países. Hasta ahora, su perfil público era el de una profesional concentrada en su propio estudio. En marzo de 2024 creó Willumsen Hurtado Arquitectos Limitada, sociedad al 50% con su marido, Juan Willumsen, cuya cartera incluye proyectos en Lo Barnechea, Cachagua, Las Brisas de Santo Domingo y Catapilco: casas, condominios de town houses, bibliotecas y restauraciones. Una de sus obras más citadas es la rehabilitación de la casa patronal de adobe de la Viña Maquis, dañada por el terremoto de 2010, que la familia reconvirtió en un espacio de turismo enológico.

    Autos y condominios

    El segundo hombre del clan eligió un camino distinto. Cristóbal Hurtado Cruzat, ingeniero civil (UC), se especializó con un MBA en Chicago Booth y hoy trabaja como vicepresidente de Fixed Income High Yield Chile en Moneda Patria Investments, una de las gestoras de activos más relevantes de América Latina.

    Su rol está en el área de crédito y renta fija: un perfil técnico de alto nivel, alejado del gobierno corporativo familiar, pero inserto en el núcleo del sistema financiero chileno. Es socio de las familias Cox y Cruzat en Nexcar Renting SpA, sociedad de leasing constituida en 2020, y en su entorno cuentan que si bien es el que tiene mayor interés por el mundo financiero tiene puestas algunas fichas en el rubro logístico e inmobiliario.

    Lejos del IPSA

    Victoria, la menor de las mujeres, ha desarrollado su carrera lejos de los directorios de las empresas IPSA. Formada como diseñadora digital de la Universidad del Desarrollo (UDD), su foco está en el diseño y la arquitectura interior. Desde 2015 es socia en Vi&Ca decoración, firma especializada en crear la identidad visual de proyectos inmobiliarios, desde departamentos piloto hasta halls de acceso. Trabajó en el retail (Komax) y consultoras (Gulliver S.A.). En su entorno dicen que está concentradas en proyectos propios.

    La mayor de los hermanos, Magdalena (46), es sicóloga de la Universidad Católica, con orientación psicoanalítica. Su actividad pública se concentra en la dirección del Centro de Psicoterapia y Psicología Analítica (CPPA). Gestiona Calala SpA, un vehículo de inversión unipersonal constituido en 2018 para operaciones inmobiliarias y financieras. Además, participa en la administración de la productora de alimentos Pitachips desde 2019.P

    Más sobre:EmpresasEntelJuan Hurtado Vicuña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Eyzaguirre: “Hay una cierta visión ideológica que piensa que cuanto más pequeño el Estado, mejor”

    La batalla judicial que viene por el 63% de Azul Azul

    José Ramón Valente: “No hay un tema ideológico: la lógica del proyecto apunta a que no se puede gastar más de lo que se tiene”

    Cómo podría impactar el rally del cobre y del litio a la economía y a las arcas fiscales este año

    La escuela que sobrevivió a Humberto Maturana

    Ximena Lincolao: la improbable protagonista de la primera crisis del gabinete

    Lo más leído

    1.
    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    2.
    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

    3.
    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    4.
    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    5.
    José Antonio Gaspar, director general jurídico removido de la CMF: “Siendo honesto, no me lo esperaba”

    José Antonio Gaspar, director general jurídico removido de la CMF: “Siendo honesto, no me lo esperaba”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Ximena Lincolao: la improbable protagonista de la primera crisis del gabinete
    Chile

    Ximena Lincolao: la improbable protagonista de la primera crisis del gabinete

    La mano tras bambalinas de Marcel en la crítica postura de la oposición contra la megarreforma de Kast

    Pablo Halpern: “La cultura contemporánea incomoda al poder, y suele ser más difícil de acoger por una derecha que privilegia el orden”

    Quiénes son y qué hacen los cinco hijos de Juan Hurtado Vicuña
    Negocios

    Quiénes son y qué hacen los cinco hijos de Juan Hurtado Vicuña

    Nicolás Eyzaguirre: “Hay una cierta visión ideológica que piensa que cuanto más pequeño el Estado, mejor”

    La batalla judicial que viene por el 63% de Azul Azul

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”
    El Deportivo

    Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”

    Vanessa Arauz: “La idea es llegar a la Adulta con una buena transición y no quedarse de golpe sin una generación dorada”

    Entrevista con Agustín Arce, volante de la U: “Gago nos ha dado intensidad; nos vino bien ese cambio”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Carlos Granés: “No creo que sea tan evidente que haya una ola derechista arrasando el continente”
    Mundo

    Carlos Granés: “No creo que sea tan evidente que haya una ola derechista arrasando el continente”

    Roberto Sánchez, el candidato de izquierda que busca repetir el triunfo de Pedro Castillo y llegar a la Presidencia en Perú

    Lula empata con Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta presidencial de acuerdo a encuesta de Datafolha

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada