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    Lula empata con Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta presidencial de acuerdo a encuesta de Datafolha

    A cinco meses de las elecciones en Brasil, un nuevo sondeo reveló que tanto el actual mandatario brasileño como el hijo del expresidente Jair Bolsonaro alcanzan el 45% de intención de voto.

    Por 
    Lya Rosen
    Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva

    El presidente ‌de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio ​Bolsonaro empatarían en una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, según una encuesta de Datafolha que se dio a conocer este sábado.

    De acuerdo al sondeo, tanto el actual mandatario brasileño como el hijo del expresidente Jair Bolsonaro alcanzan el 45% de intención de voto, mientras que el 9% de los consultados optaría por votar en blanco o nulo y un 1% aún no definió su postura.

    Con este resultado, el estudio reflejó un escenario más ajustado a solo cinco meses de las próximas elecciones respecto al mes pasado, ya que en abril Bolsonaro tenía una leve ventaja sobre Lula por un punto porcentual de acuerdo a la misma consultora.

    Además se reveló que en los últimos meses creció la inscripción de votantes de 16 y 17 años, un segmento donde el sufragio es voluntario, con lo que el escenario político en Brasil está marcado por una mayor participación juvenil.

    Sin embargo, distintos relevamientos -como una encuesta de Quaest de esta semana- mostraron preocupación por la falta de educación cívica y el aumento de la desconfianza hacia el sistema electoral en este segmento de la población, especialmente en torno a las urnas electrónicas.

    El empate coincidió además con la difusión de una polémica que sacudió al espacio conservador. Diferentes medios brasileños revelaron conversaciones entre el senador y el banquero Daniel Vorcaro, quien se encuentra investigado por presuntos hechos de corrupción.

    En dichas grabaciones, el legislador pidió un patrocinio a Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre. El hijo del exmandatario admitió la existencia del acuerdo, pero aseguró que la operación respetó la legalidad y que no ofreció beneficios a cambio del aporte financiero.

    A su vez, Lula incrementó su porcentaje de intención de voto en el último mes, coincidiendo con su reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump y la presentación de su Gobierno de un nuevo programa social destinado a refinanciar deudas.

    Más sobre:BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaFlávio ​BolsonaroEncuestaEmpateDatafolhaElección presidencialSegunda vueltaMundo

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