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    La Defensoría del Pueblo de Bolivia reporta 47 detenidos y cinco heridos en operativo para desbloquear vías

    El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, además instó a priorizar la protección de la vida, la integridad y la convivencia pacífica, remarcando que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica.

    Por 
    Lya Rosen
    La Defensoría del Pueblo de Bolivia. Foto: defensoria.gob.bo.

    La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que el operativo militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz, y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes, dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.

    El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó a los medios que hacia el final de la jornada se registraron 47 detenidos en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y además se buscó que les fueran asignados abogados de defensa pública, de acuerdo a la agencia EFE.

    Callisaya indicó también que tienen registro de “cinco personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica”, aunque no entregó más detalles.

    Respecto a versiones difundidas en redes sociales sobre el presunto fallecimiento de una persona, la autoridad defensorial señaló que se encuentran en curso las verificaciones correspondientes y llamó a evitar la difusión de información no confirmada.

    Asimismo instó a priorizar la protección de la vida, la integridad y la convivencia pacífica, remarcando que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y que toda intervención estatal debe enmarcarse en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza

    Bloqueo de vías en Bolivia. Imagen @agusantonetti en X.

    La institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en Bolivia verificó además “agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos”, ante lo cual Callisaya pidió “proteger” la labor de los informadores.

    Sobre ello, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) dio a conocer que dos periodistas de canales locales de televisión sufrieron lesiones “como efecto de una emboscada organizada” por personas que bloqueaban una ruta en Lipari, el sur de La Paz.

    En ese sitio, un reportero “fue retenido por varios minutos con violencia por los bloqueadores, que también destruyeron su teléfono móvil”, señaló la ANP.

    La Defensoría informó que también hubo “situaciones de confrontación entre sectores movilizados y vecinos en distintos puntos de bloqueo” y “afectaciones humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto” y los bloqueos iniciados hace 11 días en el departamento de La Paz.

    Callisaya remarcó que la “prioridad” en este momento “debe ser la protección de la vida, la integridad y la convivencia pacífica” entre bolivianos y volvió a exhortar al diálogo e indicó que su entidad analiza con la Iglesia católica “la posibilidad de generar un espacio que contribuya a la desescalada del conflicto y a la reconciliación”.

    Más sobre:BoiiviaDefensoría del PuebloBloqueoHeridosDetenidosPedro CallisayaMundo

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