En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

Este jueves 14 y viernes 15 de mayo serán días nublados en la Región Metropolitana. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que el cielo se mantendrá lleno de nubes durante ambos días, y algo de lluvia podría caer en algunos sectores.

Durante esta jornada, las temperaturas máximas fluctuarán entre 19 y 21 °C, y ya el viernes comenzarán a caer un par de grados más, por lo que serán días frescos, con mínimas agradables. Estos serían los últimos efectos de la vaguada costera que nos acompañó durante casi toda la semana.

Pero aún así, es difícil que caigan precipitaciones, especialmente en el Gran Santiago. Y es que hay un dominio de altas presiones que estaría actuando como una barrera que impide el paso de los sistemas frontales hacia la zona central.

Sin embargo, el viernes 15 podría sorprender a unos cuantos santiaguinos, pues una vaguada en altura podría provocar lluvia en ciertos sectores.

En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico. Foto: ATON.

Dónde habrá lluvia en Santiago, según el pronóstico del tiempo

El pronóstico de Meteochile todavía no lo confirma. Sin embargo, el modelo ECMWF que utiliza la plataforma Meteored advierte que hay un 20% de probabilidad de lluvia para comunas como Buin , Paine , Lo Barnechea y San Bernardo .

Según la meteoróloga de la plataforma, Laura Batista, estos sectores podrían tener “chubascos muy débiles y aislados durante la noche del viernes o madrugada del sábado”. Los montos serían leves, de menos de 1 mm de agua caída.

En cambio, la precordillera podría presentar montos más cuantiosos: en San José de Maipo podrían presentarse entre 6 y 8 mm de lluvia, mientras que en Baños Morales alcanzaría entre 11 a 13 mm . En estas comunas, la probabilidad fluctúa entre 30 y 50%.

Eso sí, el pronóstico de Meteochile en la cordillera confirma que caerán chubascos aislados el viernes 15, acompañados de viento de hasta 40 kilómetros por hora. La inestabilidad aumentará el sábado 16, cuando los chubascos puedan pasar a chubascos de nieve y el viento aumente hasta 50 km/h.

Mientras tanto, en el interior de la RM, el cielo comenzará a despejarse en la tarde del sábado, lo que provocará que el domingo 17, las mínimas sean mucho más heladas que toda la semana.

Esto, porque ya no habrá nubes que sirvan como obstáculo para que el calor del día se escape hacia arriba. Para el domingo, se esperan mínimas entre 4 y 5 °C.