Ahora se viene River: Vicente Pizarro y Rosario Central están en las semifinales del campeonato argentino

Quedaron definidos los semifinalistas del Torneo Apertura de Argentina. Tres de los elencos que siguen en carrera cuenta con algún chileno en sus respectivas plantillas. Por ejemplo, Rosario Central. Los Canallas se exigieron para eliminar a Racing, venciendo en el alargue. Vicente Pizarro aspira a su primera corona al otro lado de la cordillera.

En el Gigante de Arroyito, el equipo de Jorge Almirón superó 2-1 al Racing de Gustavo Costas, en el tiempo extra. No hubo duelo de nacionales. En la Academia, Damián Pizarro no fue citado. El ex Colo Colo y Udinese ha tenido pocas opciones de jugar en el cuadro albiceleste. Y cuando contó con minutos, no aprovechó las oportunidades, conllevando críticas por su desempeño.

Racing abrió la cuenta como visitante, con el gol de Matías Zaracho en los 41′. El elenco de Avellaneda se fue en ventaja al descanso. En el complemento, Gastón Ávila empató en los 65′ mediante un cabezazo. Como la paridad se mantuvo tras el tiempo regular, se fueron a la prórroga. En ese tramo, Enzo Copetti marcó el 2-1 para Central, en el minuto 106.

La Academia terminó jugando con nueve futbolistas. A 15′ del final del tiempo reglamentario, Adrián “Maravilla” Martínez recibió la tarjeta roja. Luego, en el alargue, Marco Di Cesare recibió doble amonestación. El equipo no logró aguantar el empate, que hubiera significado ir a la tanda de penales.

El rival de los Canallas en semifinales será River Plate. En la última llave de cuartos, los Millonarios tuvieron una faena menos cardiaca en su serie anterior contra San Lorenzo. Esta noche derrotaron por 2-0 a Gimnasia de La Plata, en el Estadio Monumental de Núñez. Paulo Díaz no estuvo en la citación de Eduardo Coudet. No está en la consideración del club.

Sebastián Driussi abrió el marcador para River, en los 27′. Luego, en la segunda mitad, el zaguero Lucas Martínez Quarta puso el 2-0 (65′).

Por lo tanto, quedaron armadas las dos semifinales del Apertura argentino, que serán a partido único con el mejor ubicado de la tabla regular siendo local. Por una parte, River enfrentará a Rosario Central. En el otro lado del cuadro, aparece Argentinos Juniors. El elenco de Brayan Cortés e Iván Morales chocará ante Belgrano de Córdoba, en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

La final del campeonato transandino está programada para el domingo 24 de mayo.