SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ahora se viene River: Vicente Pizarro y Rosario Central están en las semifinales del campeonato argentino

    En el alargue, los Canallas superaron a Racing y se metieron entre los cuatro mejores del Torneo Apertura. En la siguiente instancia enfrentarán a los Millonarios, que eliminaron a Gimnasia. En el otro lado del cuadro está Argentinos Juniors, de Brayan Cortés e Iván Morales.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Vicente Pizarro y Rosario Central están en las semifinales del torneo argentino.

    Quedaron definidos los semifinalistas del Torneo Apertura de Argentina. Tres de los elencos que siguen en carrera cuenta con algún chileno en sus respectivas plantillas. Por ejemplo, Rosario Central. Los Canallas se exigieron para eliminar a Racing, venciendo en el alargue. Vicente Pizarro aspira a su primera corona al otro lado de la cordillera.

    En el Gigante de Arroyito, el equipo de Jorge Almirón superó 2-1 al Racing de Gustavo Costas, en el tiempo extra. No hubo duelo de nacionales. En la Academia, Damián Pizarro no fue citado. El ex Colo Colo y Udinese ha tenido pocas opciones de jugar en el cuadro albiceleste. Y cuando contó con minutos, no aprovechó las oportunidades, conllevando críticas por su desempeño.

    Racing abrió la cuenta como visitante, con el gol de Matías Zaracho en los 41′. El elenco de Avellaneda se fue en ventaja al descanso. En el complemento, Gastón Ávila empató en los 65′ mediante un cabezazo. Como la paridad se mantuvo tras el tiempo regular, se fueron a la prórroga. En ese tramo, Enzo Copetti marcó el 2-1 para Central, en el minuto 106.

    La Academia terminó jugando con nueve futbolistas. A 15′ del final del tiempo reglamentario, Adrián “Maravilla” Martínez recibió la tarjeta roja. Luego, en el alargue, Marco Di Cesare recibió doble amonestación. El equipo no logró aguantar el empate, que hubiera significado ir a la tanda de penales.

    El rival de los Canallas en semifinales será River Plate. En la última llave de cuartos, los Millonarios tuvieron una faena menos cardiaca en su serie anterior contra San Lorenzo. Esta noche derrotaron por 2-0 a Gimnasia de La Plata, en el Estadio Monumental de Núñez. Paulo Díaz no estuvo en la citación de Eduardo Coudet. No está en la consideración del club.

    Sebastián Driussi abrió el marcador para River, en los 27′. Luego, en la segunda mitad, el zaguero Lucas Martínez Quarta puso el 2-0 (65′).

    Por lo tanto, quedaron armadas las dos semifinales del Apertura argentino, que serán a partido único con el mejor ubicado de la tabla regular siendo local. Por una parte, River enfrentará a Rosario Central. En el otro lado del cuadro, aparece Argentinos Juniors. El elenco de Brayan Cortés e Iván Morales chocará ante Belgrano de Córdoba, en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.

    La final del campeonato transandino está programada para el domingo 24 de mayo.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLiga argentinaVicente PizarroRosario CentralRiver PlatePaulo DíazArgentinos JuniorsFútbol argentino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kiev es objeto de un gran ataque con drones y misiles rusos durante la madrugada

    Comisión de Hacienda visa el corazón de la megarreforma: avanza el artículo que rebaja el impuesto a las empresas

    Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Lo más leído

    1.
    Repasa la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido que lo aleja de las semifinales de la Copa de la Liga

    Repasa la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido que lo aleja de las semifinales de la Copa de la Liga

    2.
    “Está en un centro que ha acompañado su atención médica durante años”: hijos de Nelson Acosta desestiman traslado del DT

    “Está en un centro que ha acompañado su atención médica durante años”: hijos de Nelson Acosta desestiman traslado del DT

    3.
    Colo Colo viaja a Coquimbo a buscar la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga

    Colo Colo viaja a Coquimbo a buscar la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Comisión de Hacienda visa el corazón de la megarreforma: avanza el artículo que rebaja el impuesto a las empresas
    Chile

    Comisión de Hacienda visa el corazón de la megarreforma: avanza el artículo que rebaja el impuesto a las empresas

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social
    Negocios

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    Megarreforma: Hacienda reformula crédito al empleo para potenciar a mujeres y jóvenes, pero no convence a toda la oposición

    Arturo Frei, de Renta4, proyecta un alza de hasta 20% para el Ipsa este año si el dólar baja de los $875

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo
    Tendencias

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    Ahora se viene River: Vicente Pizarro y Rosario Central están en las semifinales del campeonato argentino
    El Deportivo

    Ahora se viene River: Vicente Pizarro y Rosario Central están en las semifinales del campeonato argentino

    La molestia con el arbitraje de un expulsado Fernando Ortiz: “Yo no soy quién puede juzgar, pero todos sabemos qué sucede”

    Colo Colo se extravía en Coquimbo y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa de la Liga

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades
    Tecnología

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023
    Cultura y entretención

    Condenado a dos años de cárcel el hombre que vendió la ketamina que mató al actor Matthew Perry en 2023

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Kiev es objeto de un gran ataque con drones y misiles rusos durante la madrugada
    Mundo

    Kiev es objeto de un gran ataque con drones y misiles rusos durante la madrugada

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Las claves del millonario plan contra el crimen organizado que Lula lanzó a cinco meses de las elecciones

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat