SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    El seleccionado chileno cruzó la cordillera, para su primera experiencia en el extranjero. En Rosario Central, es fijo para Jorge Almirón. Su padre, el ministro del Deporte, dio el mismo salto, cuando en 1993 pasó del Cacique a Argentinos Juniors.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Vicente Pizarro, en Rosario Central; y Jaime Pizarro, durante su etapa en Argentinos Juniors.

    A los 23 años, Vicente Pizarro dio el salto. Fue uno de los pocos que salió airoso del nefasto 2025 de Colo Colo. El mediocampista pasó de ser “cacique” a transformarse en “canalla”. Ante la necesidad de hacer caja (en Macul plantearon el concepto de “economía de guerra”), el cuadro albo traspasó a su canterano más destacado para recalar en Rosario Central, reencontrándose con Jorge Almirón. Si bien ha sido una baja de peso para Fernando Ortiz, es una oportunidad de crecimiento para ‘Vicho’, en una liga más competitiva y con la chance de jugar Copa Libertadores.

    El torneo transandino ha servido como un paso intermedio para los jugadores chilenos, que cruzan la cordillera y cuentan con otra plataforma, para así avanzar en sus respectivas carreras. Un ejemplo es Felipe Loyola, cuya trayectoria continúa en el Pisa de Italia luego de destacar en Independiente.

    “Me recibieron muy bien desde el primer día. En los partidos que pasaron me he sentido cómodo, el grupo es espectacular. Me dan mucha confianza para poder hacer mi juego. Me he sentido muy cómodo. Jugar de local (en el Gigante de Arroyito) es hermoso. Día a día me voy sintiendo mejor”, manifestó Pizarro hace unos días.

    Lleva siete partidos jugados en el club, todos como titular: ante Belgrano de Córdoba, Racing, River Plate, Aldosivi, Sportivo Belgrano (por la Copa Argentina), Barracas Central y Talleres de Córdoba (este viernes). Quizás, sin buscarlo, Vicente está repitiendo el camino que hizo su padre, Jaime. El actual ministro del Deporte también pasó de Colo Colo al fútbol transandino, teniendo en el país vecino su primera experiencia en el exterior. Claro, son contextos distintos.

    El Kaiser se fue a Argentinos Juniors a los 29 años. Ya tenía en su trayectoria el título de la Copa Libertadores ’91, como capitán del cuadro liderado por Mirko Jozic. Antes, en 1988, había sido elegido como el mejor volante defensivo del mundo por la revista France Football. El 22 de septiembre de 1993 jugó por última vez con la camiseta blanca (en su primera etapa). Fue ante Coquimbo Unido, en el Monumental. Unos días después, tendría su estreno en los Bichos Colorados.

    Jaime Pizarro (el primero de la izquierda), en Argentinos Juniors.

    De cara a la temporada 93-94, Argentinos no estaba en su momento más saludable. Con problemas económicos y deportivos, debió aceptar un proyecto de la empresa Torneos y Competencias (TyC), quien se hizo cargo del equipo, ofreciendo la incorporación de varios jugadores de primer nivel (entre ellos Pizarro). Además, generó un cambio radical: la localía. De la cancha de Ferro Carril Oeste, el club se trasladó a Mendoza. Pese a la molestia de los socios, la mudanza se realizó igual.

    Además del polifuncional mediocampista nacional, Argentinos Juniors tenía al meta colombiano Faryd Mondragón, el nacionalizado paraguayo Roberto “Toro” Acuña, el volante Leonel Gancedo y dos jugadores que pasarían por la U: Cristian Traverso y Walter “Cuqui” Silvani. Otro de los arqueros de esa plantilla era Rubén Cousillas, quien jugara en Huachipato en 1995, y que hoy es el asistente técnico y eterno escudero de Manuel Pellegrini.

    En el Apertura ’93, el Bicho fue undécimo en la tabla. Jaime Pizarro disputó 13 partidos, entre septiembre y diciembre. Hizo un gol: a Banfield. Tras cerrar su paso por Argentina, el Kaiser tendría otras dos experiencias fuera de Chile: Barcelona de Ecuador y Tigres de México.

    Luego de 33 años, el heredero toma el testimonio, desembarcando en la octava mejor liga del mundo en 2025, según el último ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas (IFFHS). Hasta la fecha, se ha erigido en una pieza estable en la estructura de Jorge Almirón, compartiendo camarín con un campeón del mundo como Ángel Di María.

    Lee también:

    Más sobre:LT DomingoFútbol argentinoVicente PizarroRosario CentralJaime PizarroArgentinos JuniorsColo ColoLiga argentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred emite alerta roja en Angol y Ercilla por incendio forestal

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    Lo más leído

    1.
    Manuel Pellegrini estalla contra el arbitraje tras empate entre Betis y Rayo Vallecano: “Exceso de protagonismo del VAR”

    Manuel Pellegrini estalla contra el arbitraje tras empate entre Betis y Rayo Vallecano: “Exceso de protagonismo del VAR”

    2.
    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    3.
    “Salida de estampida”: la reconversión táctica del Betis de Manuel Pellegrini que encandila a España

    “Salida de estampida”: la reconversión táctica del Betis de Manuel Pellegrini que encandila a España

    4.
    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena

    En vivo: la UC de Garnero quiere reencontrarse con el triunfo recibiendo a Coquimbo en el Claro Arena

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Senapred emite alerta roja en Angol y Ercilla por incendio forestal
    Chile

    Senapred emite alerta roja en Angol y Ercilla por incendio forestal

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    A fondo con Luciano Darderi: “Garin es un gran chico y sentía que tenía que apoyarlo; me salió del corazón”
    El Deportivo

    A fondo con Luciano Darderi: “Garin es un gran chico y sentía que tenía que apoyarlo; me salió del corazón”

    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    Entrevista con Víctor Rivero, DT de Limache: “Entregarle las llaves del club al cuerpo técnico ha sido fundamental”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE
    Mundo

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio