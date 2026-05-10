La Sangre Cruzat vuelve al ring: Junior defiende su título mundial para seguir con el legado familiar.

El sábado 20 de junio, a partir de las 19 horas, Junior Cruzat (25 años) enfrentará al colombiano Jair Mulett. Será la primera defensa de su título mundial en la categoría juvenil del peso súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Es una de las jornadas más relevantes de su carrera. No solo por la pelea, sino por el escenario: el Polideportivo Estadio Nacional. “Los últimos combates han sido en el sur. El público es mucho, pero hay un gran porcentaje de mis seguidores en Santiago”, asegura a El Deportivo.

El apellido Cruzat tiene historia dentro del boxeo chileno. Su tío es Carlos Cruzat, uno de los nombres más reconocidos de la disciplina en el país. Junior creció viendo sus peleas, en un entorno donde el boxeo era parte de la rutina. Su padre fue el entrenador de Carlos y hoy también dirige su carrera.

“Yo nací y él ya estaba en el peak. Siempre fue motivación más que presión. Nunca fue cargar el peso de superarlo. Es una motivación para llegar más lejos”, explica.

El legado continúa

Ese vínculo familiar aparece constantemente alrededor de su carrera. Cada vez que se anuncia una pelea, el apellido genera asociación inmediata con la historia del boxeo chileno. Él lo asume como parte natural del camino. “La historia sigue”, advierte.

Cruzat asegura que desde niño tuvo claro que quería dedicarse al boxeo. Pasó por otros deportes, pero nunca encontró lo mismo que sintió arriba de un ring. “Estaba metido en el fútbol, básquetbol, karate, pero nada me llenaba como me llena el boxeo. A los ocho años fue mi primer combate”, recuerda.

El respaldo familiar fue clave. Su madre reconoce que el contexto del boxeo chileno hacía difícil proyectar una carrera. “Mejor estudiar y tomar un camino más seguro...”. Sin embargo, el avance deportivo de Junior fue cambiando la mirada.

Hoy ella forma parte activa del equipo y de la organización de los eventos. “Me costó al principio verlo pelear, pero ahora ya bien. Conozco el proceso”, sostiene.

El boxeador chileno Junior Cruzat posa para El Deportivo. PEDRO RODRIGUEZ

Un entorno claro

El boxeador nació en Fresia, comuna de la Región de Los Lagos. Desde ahí comenzó un recorrido que hoy lo tiene proyectando peleas internacionales. “Comenzamos con sacos de aserrín, no teníamos ni guantes. Hoy me auspician marcas que soñaba cuando era pequeño”, relata.

Para esta pelea también aumentó las exigencias. “Si antes corría 30 minutos, ahora corro 40. Si antes hacía 12 rounds, ahora hago 14”, cuenta. Su intención es resolver el combate antes del límite. El rival será Mulett, un boxeador invicto de 22 años, con un estilo que Cruzat define como “bastante movedizo”.

“Me va a tocar ir a buscar el combate”, adelanta. La planificación incluye un campamento fuera de Chile y un trabajo táctico específico para esta defensa.

Después de eso, el foco estará puesto en seguir escalando en el ranking mundial. “Los objetivos este año son hacer esta defensa y otra más, posicionarnos dentro de los ocho mejores del mundo”, explica. Luego aparece el objetivo mayor: una eventual pelea en Estados Unidos frente al mexicano Emanuel Navarrete. “Todo apunta a eso. Yo sé que al final del próximo año se va a dar”, asegura.

Cruzat también entiende su carrera como una forma de abrir espacio para otros boxeadores chilenos. Habla de referentes históricos como Martín Vargas, Arturo Godoy y de la generación de campeones surgida en Iquique durante el siglo pasado. Cree que el boxeo necesita nuevamente una figura con alcance nacional. “Yo sé que voy a ser el próximo nombre”, advierte, con seguridad.

“Mi meta máxima es inspirar”, afirma. “Mostrar que vengo de un pueblo pequeño que nadie conoce y que sí se puede”, concluye.