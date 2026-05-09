23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo
Los tripulantes serán trasladados lejos de zonas residenciales y en vehículos sellados, según adelantaron autoridades de España.
Durante este fin de semana el crucero MV Hondius, reconocido a nivel global por el brote de hantavirus presente en su tripulación, atracará en la isla española Tenerife.
Los pasajeros iniciaron su viaje el pasado 1 de abril en Ushuaia, Argentina, para recorrer el extremo sur de Sudamérica. Ya se han vinculado ocho casos de contagio por el brote de hantavirus asociado a esta expedición y, a la fecha, tres personas han fallecido durante la emergencia sanitaria.
Así, este domingo 10 de mayo, se prevé que el crucero de la empresa Oceanwide Expeditions, llegue entre las 4:00 y las 6:00 AM GMT al puerto de Granadilla. Desde la cartera de Sanidad afirmaron que ya está todo preparado para la llegada del buque, que lleva 147 pasajeros.
“Es un operativo absolutamente inédito: 23 países están implicados en la evacuación de las personas del barco y estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con toda la seguridad posible y con las mayores garantías de seguridad para a población y la salud pública”, señaló Mónica García, ministra de Sanidad de España.
“Un experto de la OMS está en ese barco y los suministros médicos están disponibles. Las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado: los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen”, explicó Tedros Adhanom, director general de la OMS.
Al llegar, el MV Hondius permanecerá fondeado en la dársena y sus pasajeros serán evaluados previo a desembarcar de forma escalonada, según nacionalidad y dependiendo de la preparación de los aviones para llevar a los pasajeros a sus respectivos países. Los españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde se les realizarán las respectivas evaluaciones y tendrán que pasar a cuarentena.
Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior de España, afirmó en una rueda de prensa que los vuelos a Irlanda, Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos ya están programados y que, además, la Unión Europea (UE) puso dos aviones a disposición para la situación. Asimismo, ya están confirmados los vuelos con destino a Estados Unidos y Gran Bretaña, en el caso de los países que no forman parte de la UE.
¿Por qué en Tenerife?
Mediante un comunicado, Adhanom afirmó que la solicitud de la OMS a España “se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de importancia internacional. Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró”.
Asimismo, la autoridad de la OMS recalcó la capacidad médica y la infraestructura de la más grande de las islas Canarias de España. En la misma línea, le transmitió a los pobladores de Tenerife que el riesgo es reducido en la zona.
“El virus a bordo del MV Hondius es la cepa Andes del hantavirus. Es grave. Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera”, declaró, sumando que actualmente no hay tripulantes con síntomas a bordo.
A la espera de la ejecución del operativo que concentra la atención de diferentes autoridades sanitarias a nivel global, ya están desplegados en la zona los ministros del Interior, Sanidad y Política Territorial de España, además del director general de la OMS.
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