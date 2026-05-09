Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

La exministra de Trabajo y excandidata presidencial, Evelyn Matthei, abordó el mercado inmobiliario en Chile, que -a su juicio- enfrenta un escenario complejo marcado por la incertidumbre regulatoria, el encarecimiento de la vivienda y la necesidad de recuperar la inversión.

En el marco del 5° Encuentro Smart de Educación e Inversión Inmobiliaria, diagnosticó que “Chile no tiene falta de capacidad ni de inversión. Lo que tiene es exceso de trabas, lentitud e incertidumbre”.

“ El valor de las viviendas ha crecido mucho más rápido que los sueldos , y eso ha dejado a miles de familias fuera del acceso a la casa propia”, afirmó Matthei.

En esa misma línea, apuntó que la caída de la construcción ha provocado “la quiebra de más de 500 empresas y la pérdida de cerca de 180 mil empleos”.

La exministra señaló que hay que abordar la crisis desde varias aristas y planteó la necesidad de “destrabar permisos, modernizar planos reguladores, revisar normas de construcción, mejorar los sistemas de subsidio y dar mayor certeza jurídica para volver a invertir”.

Asimismo, Matthei advirtió que “cuando un país demora años en aprobar proyectos, cambia las reglas permanentemente y llena de incertidumbre a quienes quieren invertir, el costo finalmente lo terminan pagando las familias”.

“Tecito con Evelyn”

Más de 20 personas se reunieron en Providencia para participar del “Tecito con Evelyn”, instancia que congregó a un grupo seleccionado de seguidores de la excandidata presidencial.

En el encuentro -que tuvo más de 5 mil inscripciones- Matthei y los participantes abordaron temas de actualidad y contingencia en el marco de una serie de encuentros que buscan, según la exministra, generar espacios de conversación directa y cercana con las personas.