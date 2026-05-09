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    Alcalde de Chiguayante pide habilitar cruce Pinares tras descarrilamiento de tren de carga

    El jefe comunal advirtió congestión por maniobras tras el accidente ferroviario y llamó a abrir una nueva alternativa vial en la comuna.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alcalde de Chiguayante pide habilitar cruce Pinares tras descarrilamiento de tren de carga

    El alcalde de Chiguayante, Jorge Lozano, se refirió este sábado a las consecuencias del descarrilamiento del tren de carga registrado en la estación del Biotren de la comuna, asegurando que la situación podría generar mayores problemas de tránsito debido a las labores de retiro de los carros afectados.

    El accidente ocurrió durante la madrugada y afectó a un tren de carga que transportaba celulosa hacia un puerto de la Región del Biobío. Producto del desrielo, nueve carros resultaron comprometidos y el cruce ferroviario Santa Sofía quedó temporalmente bloqueado.

    En ese contexto, el jefe comunal manifestó preocupación por las maniobras que deberán realizarse para retirar el material ferroviario. “Nos preocupa porque nos dicen que esto lo tienen que sacar por nuestras calzadas, por nuestras vías, por O’Higgins y también por 8 Oriente”, señaló.

    La autoridad añadió que la situación obligará a mantener una coordinación especial con la Dirección de Tránsito para evitar mayores complicaciones a los vecinos. “Eso significa que tenemos que estar muy coordinados a través de la Dirección de Tránsito para no generar mayores dificultades a nuestra comunidad, que ya las tenemos”, afirmó.

    Alcalde de Chiguayante pide habilitar cruce Pinares tras descarrilamiento de tren de carga

    El alcalde sostuvo además que la emergencia evidencia la necesidad de habilitar nuevas alternativas de conectividad en la comuna, apuntando específicamente al cruce Pinares. “Creo que esto claramente abre también una puerta diciendo que de una vez por todas tenemos que abrir el cruce Pinares”, indicó.

    Según explicó, las maniobras ferroviarias podrían obligar a interrumpir nuevamente el tránsito en el sector de Santa Sofía, aumentando la congestión vehicular.

    “Nos damos cuenta que en algunos momentos van a tener que tapar el cruce Santa Sofía por las maniobras que tienen que realizar, y por eso creemos que es la oportunidad para poder abrir este cruce y generar un poco de descongestionamiento”, sostuvo.

    EFE Sur informó previamente que la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF) ya trabaja para determinar las causas del descarrilamiento, mientras continúan las labores de retiro de los carros afectados y la reposición gradual de los servicios ferroviarios en la zona.

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