Comandante en Jefe de la Armada da inicio al “Mes del Mar” destacando la política de construcción naval

Esta semana, desde la Región del Biobío, el comandante en Jefe de la Armada, el almirante Fernando Cabrera, dio inicio al “Mes del Mar”, mes en el que se conmemoran las glorias navales. En ese sentido, y haciendo uso de la palabra durante la ceremonia, Cabrera destacó los principales hitos de la institución que encabeza, así como también los objetivos de esta.

En primer término, Cabrera destacó el rol del país en materia internacional. En ese sentido, afirmó que “ somos por esencia una nación americana, polinésica y antártica. Somos una nación bioceánica y tricontinental cuya identidad, vocación y proyección se comprenden plenamente en el océano”.

Sobre aquello, el almirante planteó que aquello exige una mirada integradora del territorio nacional, por lo cual destacó el trabajo que realiza la Armada en Rapa Nui, así como también en la Antártica.

Más adelante en su alocución, Cabrera destacó que “el océano no es solo un espacio físico: es un teatro estratégico, un área de vital interés económico (…) y el escenario donde se construye el futuro de la nación”, afirmando que “el mar no es una opción de futuro, es una condición absoluta de desarrollo”.

La construcción naval

En esas mismas palabras, el almirante Cabrera reveló que la elección del Biobío para iniciar el “Mes del Mar” no era al azar, dado el rol que tiene la zona en uno de los principales ejes de la Armada: la construcción naval.

“Con el correr de los años, Talcahuano se consolidó como base naval , polo industrial y centro marítimo estratégico para el país (...) hoy, el Biobío representa, en muchos sentidos, una síntesis del Chile marítimo”, afirmó Cabrera relevando el rol económico e industrial que tienen las iniciativas.

En esa línea, destacó la Política Nacional Continua de Construcción Naval con la cual la Armada ha liderado la fabricación de equipos multipropósitos, como barcos, que se han desarrollo y construido en la zona sur del país, para posteriormente integrarse a la institución.

Sobre aquello, el comandante en Jefe de la Armada recordó el caso de éxito de construcción naval, el rompehielos “Almirante Viel”, el primero de este tipo construido en el sur del Pacífico. Finalmente, Cabrera igualmente reveló el nombre de los dos nuevos buques multipropósito que se están construyendo en ASMAR y que se integrarán a la Armada: Magallanes y Rapanui .

“Chile no tiene en el mar una frontera que nos separa, sino una vocación que nos une, y es en esa voluntad, donde debemos sembrar hoy y proyectar nuestro futuro (...) la celebración del Mes del Mar no es solo una conmemoración, es también una invitación: a pensar a Chile desde su verdadera dimensión”, concluyó el almirante.