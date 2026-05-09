Dos personas mueren por incendio de una vivienda en Quellón

La Fiscalía de Quellón realizó diligencias investigativas tras un incendio registrado en la madrugada este sábado, el que dejó dos personas fallecidas en la comuna de Quellón, Región de Los Lagos.

La Fiscalía informó que aunque existen indicios preliminares sobre las identidades de las victimas, aclararon que el reconocimiento formal “debe ser corroborado científicamente en los próximos días por el Servicio Médico Legal (SML)”.

Según informó el Ministerio Público, el siniestro afectó una casa habitación ubicada en las inmediaciones del pasaje Rucalín, donde los voluntarios de Bomberos hallaron los cuerpos de dos personas que permanecían en el interior del inmueble.

Ante esto, el Ministerio Público dispuso el despliegue de equipos especializados para esclarecer las causas del siniestro. “Se dispuso la concurrencia de personal del Laboratorio Criminalístico de Carabineros (Labocar) de Puerto Montt y también de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Sexta Comisaría de Quellón”, señaló el fiscal Fabián Fernández.

Las diligencias investigativas tienen el objetivo de establecer el origen y la causa basal del fuego. Asimismo, los peritos trabajan en la recolección de evidencia científica e investigativa para reconstruir las circunstancias exactas en que se originó la emergencia.