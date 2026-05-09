Selknam deja atrás su racha de triunfos y cae ante Dogos en el Súper Rugby Américas
La franquicia chilena no pudo ante el líder del certamen. Los argentinos se imponen por 35-28 en el Saint George College.
Selknam cayó por 35-28 ante Dogos XV en el Saint George College por el Súper Rugby Américas. El conjunto argentino se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del torneo. La franquicia chilena deja atrás una racha de cuatro victorias consecutivas.
El equipo transandino abrió la cuenta a los 16 minutos mediante un penal convertido por Facundo Rodríguez. Luego, a los 22’, Mateo Soler apoyó el primer try del encuentro y, tras la conversión, la visita estiró la ventaja a 10-0.
Selknam reaccionó a los 26 minutos con un try de Manuel Bustamante. La conversión de Matías Garafulic dejó el marcador 7-10. Sin embargo, Dogos volvió a golpear a los 31’ con un nuevo try para cerrar el primer tiempo arriba por 15-7.
En el inicio del complemento, el combinado dirigido por Jake Mangin volvió a meterse en partido. A los 42’, Garafulic apoyó un try y luego convirtió para dejar el marcador 14-15. Pero la respuesta de Dogos llegó rápidamente. El conjunto argentino mantuvo el control y volvió a aumentar la ventaja a los 64’ mediante un try de Facundo Pueyrredón.
Selknam descontó a los 69’ con un try de Clemente Armstrong. La conversión de Garafulic acercó a los locales, en ese minuto a 32-21. Más tarde, a los 76’, Dogos sumó un penal. En la última jugada del encuentro, Salvador Lues apoyó un try para Selknam y la posterior conversión de Garafulic decretó el 35-28 definitivo. Con esa anotación, el conjunto chileno consiguió además el punto de bonus.
El partido contó con 2.347 espectadores. Selknam se mantiene en el cuarto lugar y continúa en zona de clasificación a semifinales. Su próximo partido será como visitante ante Capibaras XV en Argentina.
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