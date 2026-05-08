Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

El Betis de Pellegrini tiene en su pies la opción de jugar la Champions. Foto: @RealBetis.

Después de un periodo de ocho fechas sin triunfos, en los que incluso se puso en duda la permanencia de Manuel Pellegrini, el Betis de Sevilla ha logrado una regularidad que lo pone más cerca de su gran objetivo: la clasificación a a la Champions League después de 21 años.

Triunfos consecutivos en los dos últimos partidos (3-2 en Girona y 3-0 frente a Oviedo) y el empate ante Real Madrid, pusieron nuevamente en carrera a los dirigidos del Ingeniero. A cuatro fechas del final de LaLiga, los andaluces están cada vez más cerca de asegurar el quinto puesto que, al menos eventualmente, podrían dejar al equipo en el torneo más importante de Europa, a nivel de clubes.

Actualmente, los verdiblancos suman 53 puntos, seis más que el Celta de Vigo, sexto en la clasificación, y nueve unidades sobre el séptimo clasificado, que ahora es Getafe. Situación que pone al equipo hispalense con un lugar casi asegurado en torneos continentales.

“Estar en la Champions es algo que edepende única y exclusivamente de nosotros. Tenemos que pelear por ese quinto lugar, aunque todavía faltan 12 puntos por jugar. Sería una sexta clasificación a Europa consecutiva, situación que es muy importante para este club, ya que no es fácil conseguirlo”, aseguró el técnico chileno tras el triunfo sobre Oviedo.

La ruta al objetivo

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la competición hispana, el Real Betis cuenta actualmente con un 96% de probabilidades de acabar en la quinta posición una vez terminadas las 38 fechas.

Sin embargo, los dirigidos del entrenador santiaguino deberán hacer su parte para lograr ese puesto. Una gira de cuatro finales, la primera de las cuales llevará a los béticos a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, el próximo sábado 9 de mayo, uno de los eventuales rivales en esta carrera. Un triunfo, los dejaría prácticamente clasificados.

En la fecha siguiente los andaluces reciben a Elche, uno de los equipos que pelea el descenso. En la penúltima jornada, visitarán a Barcelona que, a esa altura seguramente ya se habrá consagrado campeón de España. Los verdiblancos cierran con Levante en Sevilla, otro rival que pelea por no bajar a la Segunda División.

Ganando dos de esos cuatro duelos, la escuadra de Pellegrini se hace inalcanzable para todos sus perseguidores, excepto el Celta. El club gallego podría igualarle en puntos si vence sus cuatro partidos: Atlético de Madrid, Levante, Athletic de Bilbao y Sevilla. En ese escenario, el empate se define con la diferencia de goles, ahora favorable para los del Ingeniero por siete goles (+11 contra +4).

Éxito europeo

Lo cierto es que la plaza Champions quedó definida para España en la jornada del jueves. El martes, Atlético Madrid había fracasado en su intención de alcanzar la final de la Champions League, después de perder 1-0 ante Arsenal. Si los del Cholo hubieran alcanzado la definición, LaLiga habría asegurado la quinta plaza de Champions. Sobre todo, después de que Bayern Múnich no lograra definir el título, situación que hubiera beneficiado a la Bundesliga de Alemania, rival directo en esta lucha.

Encima, la derrota 3-1 de Sporting Braga de Portugal ante el Friburgo permitió al equipo germano clasificar a la final de la Europa League y dejar en suspenso la adjudicación de la importante plaza continental.

Sin embargo, la ayuda para los hispanos sí llegó desde otro equipo de la capital. El triunfo de Rayo Vallecano sobre Racing de Estrasburgo, en Francia, no solo permitió al equipo ibérico meterse en la definición de la Conference League, sino que también permitió que LaLiga pueda meter ese quinto club en la disputa de la Orejona. Ahora todo está en los pies del Betis.