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    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    Tras el triunfo ante el Oviedo, el Ingeniero no esconde las ganas de meter a los verdiblancos a la próxima edición de la Champions League.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manuel Pellegrini, en el partido entre el Betis y Oviedo.

    Manuel Pellegrini se ilusiona de cara a la recta final de LaLiga. Al mando del Betis, el Ingeniero está muy cerca de retornar a la UEFA Champions League después de una larga ausencia. Este domingo los verdiblancos golearon por 3-0 al colista Oviedo, se afianzaron en el quinto puesto y se aproximan a la Orejona de la campaña 2026/27.

    El entrenador chileno sabe que está a las puertas de Europa, por lo que cada resultado positivo es fundamental para abrochar el sueño copero. “Un triunfo muy importante porque son tres puntos más cuando ya van quedando solamente 12 por jugarse. Nos permite mantener una ventaja de seis sobre los equipos que están detrás nuestro. A esta altura de la competencia el resultado es muy importante”, partió diciendo tras la victoria en La Cartuja.

    Betis goleó al Oviedo en LaLiga.

    Han pasado 20 años desde la Champions del 2005/06 que, hasta el día de hoy, es la única campaña en la que los béticos han dicho presente. Por este motivo, el DT nacional valora la inminente gesta. “Primero, estar en lo que depende única y exclusivamente de nosotros, que es pelear ese quinto lugar para el que todavía faltan 12 puntos por jugar. Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club porque no es fácil conseguirlo", aseguró.

    De cara a cumplir el objetivo, Pellegrini pone como ejemplo la experiencia de los grandes de LaLiga. “En estos últimos seis años solamente lo consiguen Atlético de Madrid, Barcelona y el Real Madrid. El resto no depende de nosotros; no quiero que sea un tema antes de tiempo. Ojalá que los equipos españoles lleguen lo más arriba en Europa y ojalá que nosotros podamos salir quintos; sería un gran logro que eso nos permitiera jugar la Champions”, sentenció.

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