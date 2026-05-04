Christian Cueva tenía muchas condiciones para haberse transformado en una figura del fútbol sudamericano. Alcanzó, de hecho, a ser seleccionado y a firmar por clubes de buen nivel en el fútbol peruano y el brasileño. En Chile, fue campeón con Unión Española, en 2013. Sin embargo, durante toda su trayectoria se ha dedicado a hacer más ruido fuera de la cancha que dentro de ella.

Ahora, es el protagonista de una insólita situación: la anima siendo jugador del Juan Pablo II, en un duelo frente a Universitario, uno de los clubes más importantes del país nortino. La escena recuerda la que protagonizó Jorge Valdivia jugando por Colo Colo, en 2006, cuando denunció públicamente a Rubén Selman de haberle advertido de que lo iba a expulsar.

Un Mago Valdivia 2.0: la insólita escena que protagonizó Christian Cueva en Perú

Como el Mago, Cueva también se acercó al borde del campo de juego. Sin embargo, a diferencia del exvolante de Colo Colo, ya había recibido la máxima sanción, por haberle reclamado al juez Jordi Espinoza, y no se conformó con acercarse a la cámara para hacer sus descargos, sino que recurrió a Gustavo Peralta, el periodista que cumplía el rol de informador de cancha para manifestarle sus aprensiones respecto del cometido referil.

Aladino, como lo apodan en su país, duró apenas tres minutos en el campo de juego. El juez Jordi Espinoza no le aguantó un reclamo. Fue en el tránsito hacia los vestuarios cuando Cueva se acercó a Peralta para manifestar sus quejas. “Es vergonzoso. Lo único que le dije fue por qué no me cobra el foul allá. Quiere ser el protagonista, no es la primera vez que sucede eso con él”, acusó.

😱🫵🏻ENOJO Y EXPULSIÓN😱🔥



Cristian Cueva 🇵🇪 se quejó por el arbitraje, tras salir expulsado del partido con Juan Pablo II ante Universitario pic.twitter.com/WROgbKsnwD — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) May 3, 2026

“Y después nosotros somos los responsables. Le dije: ‘¿va a ser siempre así?’, porque cada vez que uno le pide algo, el árbitro quiere ser protagonista, quiere hacer lo que él quiere. En otro lado no pasa esto", continuó.

La desventaja numérica se transformó en un elemento considerable. De hecho, Juan Pablo II recibió tres goles en la primera etapa. El duelo terminó 1-4. Edison Flores, en dos ocasiones, Miguel Silveira y Caín Fara anotaron para la U limeña. Martin Alaniz, con un lanzamiento penal, acortó la distancia para el cuadro local.

Cueva queda, ahora, en manos del tribunal de disciplina de la liga peruana, que deberá determinar si le añade alguna sanción por su controvertida reacción a la que ya le corresponde por haber sido expulsado del campo de juego.