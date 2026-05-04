La manipulación mental o psicológica reúne una serie de elementos mediante los cuales una persona busca ejercer control sobre otra.

Generalmente, esta se manifiesta de manera sutil y apela directamente a las emociones, para así alterar percepciones o pensamientos sin que el otro lo note .

Estas formas de interactuar tienden a ir en contra de sus beneficios, mientras que a su vez pueden generar sentimientos de culpa, dependencia o duda .

Usualmente se puede ver en las relaciones tóxicas, ya sea en vínculos de pareja o en entornos como el trabajo o en un grupo de compañeros de estudio, por mencionar algunos ejemplos.

Múltiples especialistas dedicados a áreas como la salud mental y la comunicación enfatizan que es clave identificar los signos que sugieren que se es víctima de manipulación, para así evitar potenciales riesgos e interacciones dañinas.

Los hermanos Kathy Petras y Ross Petras abordaron este tópico en una columna que escribieron para CNBC.

Ambos son expertos en comunicación y lenguaje. Ella se graduó de la Universidad de Nueva York y él de la Universidad de Brown. También son autores del bestseller You’re Saying It Wrong (Ten Speed Press, 2016).

En su columna, advirtieron que los manipuladores “saben qué decir y cuándo decirlo para que creas lo que ellos quieren” .

Sin embargo, agregaron, “una vez que reconoces los patrones, es mucho más fácil detectarlos”.

“La clave está en saber leer —o escuchar— entre líneas y reconocer que las frases que suenan amables e inocentes, incluso bondadosas, no lo son en absoluto” .

Enumeraron una serie de frases de alerta que, según afirman, usualmente son utilizadas por los manipuladores.

7 frases de alerta que usualmente utilizan los manipuladores, según especialistas. Foto: referencial.

1. “Nos tenemos el uno al otro. No necesitamos a nadie más”

Este tipo de frases tienen el objetivo de aislar y generar una falsa sensación de complicidad, para así crear la percepción de que son las únicas personas de confianza y con la capacidad de entenderte.

Según los especialistas, los manipuladores suelen manifestar este tipo de mensajes luego de un periodo inicial en el que abundan los halagos y los comentarios aparentemente positivos.

“Al presentar la relación como exclusiva, el manipulador crea distancia entre tú y las personas que podrían ofrecerte una perspectiva diferente, y te hace más dependiente de ellas” , afirmaron los hermanos Petras.

2. “No creo que otras personas tengan tus intereses en mente como yo”

Los manipuladores tienden a recurrir a este tipo de mensajes para crear una falsa sensación de preocupación.

Aunque pueda parecer que buscan ayudar, frases como esta o similares tienen el objetivo de aislar de seres queridos y de confianza , tales como familiares o amigos.

Los hermanos Petras advirtieron que los manipuladores esperan “que ignores lo que te dicen los demás y los escuches como si fueran las únicas personas que te dicen la verdad”.

3. “Eres la única persona para mí. Solo te digo esto porque me importas mucho”

Tras esbozar una serie de frases comprometedoras para subrayar la supuesta intensidad del vínculo, suelen presentar críticas que disfrazan como mensajes de amor o preocupación .

De esta manera, buscan que pasen desapercibidas y sean interpretadas como un supuesto interés sincero por tu bienestar .

“Puede que pienses que te aprecian, pero en realidad te están manipulando para que estés de acuerdo con alguien que te está tendiendo una trampa. Como resultado, tu autoestima empieza a resentirse”, alertaron los especialistas.

7 frases de alerta que usualmente utilizan los manipuladores, según especialistas. Foto: referencial.

4. “Lamento mucho que estés enojado, pero…”

Luego de una discusión o un desacuerdo, los manipuladores tienden a presentar disculpas supuestamente genuinas. Sin embargo, poco después añaden un “pero”, para justificar acciones indebidas, criticar implícitamente o generar culpa.

Así, esperan traspasar sus errores a la otra persona y/o hacerle sentir que su percepción es errada .

De acuerdo a los hermanos Petras, “es una combinación de trivialización y manipulación psicológica”, en la que dicen, de manera implícita, “que tus sentimientos no importan y que tampoco son válidos” .

5. “Sé que nos conocemos desde hace poco, pero lo nuestro es real”

Este tipo de mensajes son usuales de ver en las relaciones tóxicas de pareja. No obstante, por ejemplo, también pueden darse en ámbitos como el laboral u otros, a través de frases como: “Eres la única persona con la que me gusta colaborar”.

Con estas frases, los manipuladores esperan ganar influencia sobre la otra persona y generar una falsa sensación de cercanía y conexión .

“Al principio, resulta halagador. Con el tiempo, suele transformarse en control. La misma persona que te idealiza puede usar esa dinámica más adelante para minar tu confianza. Es una clásica lucha de poder”, afirmaron los especialistas en su columna.

7 frases de alerta que usualmente utilizan los manipuladores, según especialistas. Foto: referencial.

6. “¿De verdad estás bien? Me preocupas. Últimamente pareces distraído”

Aunque en una primera instancia podría parecer que siente preocupación por tu bienestar, los manipuladores generalmente utilizan este tipo de frases para que cuestiones tu propia percepción de la realidad.

En palabras de los hermanos Petras, “inyectan dudas en tus procesos de pensamiento y te hacen sentir que no estás pensando con claridad” .

“Es un aspecto clave de la manipulación y, a menudo, uno de los más difíciles de detectar”, advirtieron.

7. “¿En serio quieres hacer eso? ¿Tan seguro estás? Bueno, haz lo que quieras”

Pese a que puedan sugerir que respetan tu decisión, esto puede ir acompañado de cuestionamientos implícitos, los cuales buscan que dudes de la determinación que tomaste.

Aunque puedan decir en ese momento que “no pasa nada”, los manipuladores tienden a recordar estas situaciones para posteriormente recriminarlas, en beneficio de sus propios fines y en desmedro del bienestar de la otra persona.

“Una afirmación que parece tan benevolente puede ser todo lo contrario. Suelen usar frases como esta cuando no han conseguido lo que querían, cuando no les sigues el juego”, explicaron los hermanos Petras.